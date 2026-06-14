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В Ирпене 47-летний мужчина открыл стрельбу в сторону прохожих — ему грозит до 7 лет тюрьмы

08:50, 14 июня 2026
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Правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.
В Ирпене 47-летний мужчина открыл стрельбу в сторону прохожих — ему грозит до 7 лет тюрьмы
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В городе Ирпень Бучанского района вечером 14 июня произошла стрельба. Около 21:14 в полицию поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц города. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Правоохранители предварительно установили, что неизвестное лицо стреляло в сторону прохожих.

На место происшествия немедленно прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские оперативно установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель.

В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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полиция Ирпень Киевская область

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