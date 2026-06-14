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Дональд Трамп отмечает 80-летие: отныне он официально является самым пожилым действующим президентом в истории США

08:32, 14 июня 2026
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Если Дональд Трамп завершит свой президентский срок в 2029 году, то побьет рекорд Джо Байдена по возрасту на момент ухода с поста президента США.
Дональд Трамп отмечает 80-летие: отныне он официально является самым пожилым действующим президентом в истории США
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Сегодня, 14 июня, президент США Дональд Трамп отмечает свой 80-й день рождения. Отныне он официально является самым пожилым действующим президентом в истории Соединенных Штатов.

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Во время инаугурации на второй президентский срок Трампу было 78 лет и 7 месяцев, что сделало его самым пожилым человеком, когда-либо вступавшим в должность президента США.

В то же время абсолютный рекорд по возрасту на момент завершения президентских полномочий пока принадлежит Джо Байдену. Он покинул Белый дом в возрасте 82 лет.

Конституция США устанавливает лишь минимальный возраст для избрания президентом — 35 лет. Верхнего возрастного предела для кандидатов на эту должность законодательство не предусматривает.

Если Дональд Трамп отработает свой президентский срок до конца в январе 2029 года, ему будет уже 83 года. В таком случае он побьет рекорд Джо Байдена и станет самым пожилым президентом США на момент завершения пребывания в должности.

На данный момент самым пожилым из ныне живущих президентов США, как среди действующих, так и среди бывших глав государства, остается Джо Байден.

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США Дональд Трамп

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