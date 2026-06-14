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Дональд Трамп святкує 80-річчя: відтепер він офіційно найстаріший чинний президент в історії США

08:32, 14 червня 2026
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Якщо Дональд Трамп завершить свою каденцію у 2029 році, то перевершить рекорд Джо Байдена за віком на момент залишення посади президента США.
Дональд Трамп святкує 80-річчя: відтепер він офіційно найстаріший чинний президент в історії США
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Сьогодні, 14 червня, президент США Дональд Трамп святкує свій 80-й день народження. Відтепер він офіційно є найстарішим чинним президентом в історії Сполучених Штатів.

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Під час інавгурації на другий президентський термін Трампу було 78 років і 7 місяців, що зробило його найстаршою людиною, яка коли-небудь вступала на посаду президента США.

Водночас абсолютний рекорд за віком на момент завершення президентських повноважень поки що належить Джо Байден. Він залишив Білий дім у віці 82 років.

Конституція США встановлює лише мінімальний вік для обрання президентом — 35 років. Верхньої вікової межі для кандидатів на цю посаду законодавство не передбачає.

Якщо Дональд Трамп відпрацює свій президентський термін до завершення у січні 2029 року, йому буде вже 83 роки. У такому разі він перевершить рекорд Джо Байдена та стане найстарішим президентом США на момент завершення перебування на посаді.

Наразі ж найстаршим живим президентом США, серед чинних і колишніх глав держави, залишається Джо Байден.

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США Дональд Трамп

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