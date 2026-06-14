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В Ірпені 47-річний чоловік відкрив стрілянину в бік перехожих – йому може загрожувати до 7 років в’язниці

08:50, 14 червня 2026
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Правоохоронці повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
В Ірпені 47-річний чоловік відкрив стрілянину в бік перехожих – йому може загрожувати до 7 років в’язниці
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У місті Ірпінь Бучанського району ввечері 14 червня сталася стрілянина. Близько 21:14 до поліції надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць міста. Про це повідомили в поліції Київської області.

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Правоохоронці попередньо встановили, що невідома особа здійснювала постріли у бік перехожих.

На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські оперативно встановили особу та затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За фактом події правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї частини статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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поліція Ірпінь Київська область

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