В СНБО обновят принципы работы: Умеров будет заниматься международной коммуникацией, Клименко — внутренней устойчивостью

Указы должны подготовить к подписанию на следующей неделе после запланированных встреч в Соединенных Штатах.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что были определены новые параметры работы Совета национальной безопасности и обороны и планируется обновить принципы его деятельности.

Соответствующие указы планируют подготовить после запланированных встреч в Соединенных Штатах.

По словам Президента, Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении сотрудничества в сфере безопасности и развитии взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа «Фрея».

В то же время в работе СНБО планируют усилить внутренний компонент, в частности координацию между оборонными и силовыми структурами.

«Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и силовыми структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы со стороны России и деятельность преступных сетей», — указал Президент.

Указы должны подготовить к подписанию на следующей неделе после запланированных встреч в Соединенных Штатах.

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