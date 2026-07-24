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Запись ребенка «со слов матери» не подтверждает отцовство военнослужащего: когда нужны суд и ДНК

18:10, 24 июля 2026 82
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Чтобы официально установить отцовство погибшего военнослужащего, иногда недостаточно свидетельства о рождении — требуется решение суда.
Запись ребенка «со слов матери» не подтверждает отцовство военнослужащего: когда нужны суд и ДНК
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После гибели украинских военнослужащих нередко возникают вопросы относительно официального подтверждения отцовства, особенно если ребенок родился вне брака. В таких случаях запись об отце в свидетельстве о рождении сама по себе не всегда имеет юридическую силу. Если сведения об отце внесены только со слов матери, ребенок официально не считается происходящим от погибшего военнослужащего. Для подтверждения родственной связи необходимо пройти судебную процедуру, а одним из ключевых доказательств может стать ДНК-экспертиза.

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Для чего военнослужащие сдают ДНК

Во время полномасштабной войны все украинские военнослужащие перед отправкой в зону боевых действий сдают образцы ДНК. Такая процедура является обязательной и прежде всего используется для идентификации погибших защитников.

Впрочем, эти образцы могут иметь значение и в других юридических вопросах. В частности, они могут быть использованы при установлении отцовства погибшего военнослужащего.

Когда запись в свидетельстве о рождении не подтверждает отцовство

Специалисты разъяснили ситуацию, когда после гибели военнослужащего возникла необходимость официально подтвердить его отцовство в отношении ребенка.

Речь идет о случае, когда военнослужащий погиб на фронте, а мать ребенка стремится юридически установить его отцовство, в частности для реализации предусмотренных законом прав, в том числе связанных с социальными выплатами.

При этом в свидетельство о рождении сведения об отце были внесены не на основании подтвержденного отцовства, а в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины — по заявлению матери.

Именно поэтому такая запись не является юридическим доказательством происхождения ребенка от погибшего военнослужащего и не подтверждает родственную связь для государственных органов.

Как устанавливается отцовство после гибели военнослужащего

В случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, факт его отцовства может быть установлен только в судебном порядке в соответствии со статьей 130 Семейного кодекса Украины.

Одним из доказательств по такой категории дел могут быть результаты молекулярно-генетической экспертизы с использованием образцов ДНК погибшего военнослужащего.

После вступления решения суда в законную силу орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит изменения в актовую запись о рождении ребенка и выдает новое свидетельство о рождении. Только после этого отцовство считается юридически подтвержденным.

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