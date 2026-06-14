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14 червня – яке сьогодні свято та головні події

09:08, 14 червня 2026
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14 червня відзначають Всесвітній день донора крові.
14 червня – яке сьогодні свято та головні події
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14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові, День працівників легкої промисловості, Міжнародний день блогера та Міжнародний день ванни. Цього дня також згадують низку важливих історичних подій та вшановують пам’ять святого пророка Єлисея.

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Серед пам’ятних подій 14 червня:

  • 1997 року на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку примірник коміксу «Бетмен» 1939 року продали за 68 500 доларів;
  • 2014 року поблизу Луганського аеропорту бойовики так званої «ЛНР» збили військово-транспортний літак Іл-76 Повітряних сил України. Унаслідок трагедії загинули 49 українських військовослужбовців;
  • 2017 року в Лондоні сталася масштабна пожежа у 27-поверховому житловому будинку. Загинули 12 людей, близько 80 отримали поранення, ще частина мешканців вважалася зниклою безвісти.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого пророка Єлисея, який жив у IX столітті до нашої ери та був одним із найвидатніших пророків старозавітного Ізраїлю.

Згідно з біблійними переказами, пророче служіння Єлисей отримав від пророка Іллі, який символічно передав йому свій плащ. Після цього Єлисей залишив рідний дім і став учнем та послідовником Іллі.

Пророку приписують численні чудеса, описані в Книгах Царств. Він очистив воду в Єрихоні, допоміг вдові примножити запаси олії, зцілював хворих і прокажених, а також передбачав важливі події в житті Ізраїлю. За переказами, навіть після смерті його мощі стали причиною воскресіння людини.

День ангела святкують: Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола.

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