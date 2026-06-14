Ув’язнений через суд домігся компенсації у розмірі 60 тисяч гривень за нелюдські умови утримання в СІЗО

Позивач із тяжкою травмою скаржився на відсутність догляду, антисанітарію та проблеми з медичною допомогою.

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Галицький районний суд Львова частково задовольнив позов про відшкодування моральної шкоди, завданої неналежними умовами тримання в установах виконання покарань

Обставини справи

Позивач, особа з тяжкими наслідками мінно-вибухової травми, отриманими 15 грудня 2023 року, звернувся до суду з позовом до Державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» та Державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)» про відшкодування моральної шкоди.

З 19 лютого 2024 року по 9 липня 2025 року позивач утримувався в Державній установі «Закарпатська установа виконання покарань (№9)», а з 9 липня 2025 року по 29 липня 2025 року — в Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)».

Позивач обґрунтовував позов неналежними умовами тримання, які принижують гідність людини. Зокрема, через параліч лівої частини тіла він перебував у лежачому стані, постійно використовував підгузники, проте працівники установи відмовлялися здійснювати належний гігієнічний догляд, заявляючи, що вони не санітари. Заміна підгузників і догляд здійснювалися співкамерниками. Відвідування лазні відбувалося вкрай рідко (перший раз — через 4-5 місяців), часто без гарячої води та без допомоги працівників установи. Камери № 744 та № 766 мали розміри приблизно 3 × 4 м, у них одночасно утримувалося по 4 особи. Відсутність вентиляції, нашестя тарганів (дезінсекція проводилася лише один раз), погане харчування (з урахуванням серйозних проблем із кишківником після поранення черевної порожнини), недостатнє освітлення, відсутність прогулянок на свіжому повітрі та доступу до сонячного світла, ненадання своєчасної медичної допомоги (перев’язки, знеболювальні, лікування грибка тощо) призводили до фізичних і психічних страждань.

Позивач також вказував на відсутність належної допомоги в оформленні документів для встановлення групи інвалідності та вирішення питання про звільнення від відбування покарання за станом здоров’я. Такі умови, на думку позивача, становлять нелюдське поводження, що принижує гідність, і порушують статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Що вирішив суд

Галицький районний суд м. Львова позов у справі № 461/9176/25 задовольнив частково.

Суд визнав, що умови тримання позивача в Державній установі «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» та Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)» були неналежними, принижували його гідність і суперечили статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Суд встановив причинний зв’язок між неправомірними діями (бездіяльністю) уповноважених органів та завданою моральною шкодою, яка виявилася у фізичних і душевних стражданнях, відчутті безпорадності, приниженні, стресі та розчаруванні.

Суд стягнув з Державного бюджету України на користь позивача 60 000 гривень відшкодування моральної шкоди. У задоволенні решти вимог відмовив.

Суд керувався статтями 3, 55, 56 Конституції України, статтями 15, 16, 23, 1166, 1173, 1174 Цивільного кодексу України, практикою Європейського суду з прав людини щодо неналежних умов тримання під вартою, а також положеннями Кримінально-виконавчого кодексу України щодо створення належних житлово-побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни.

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