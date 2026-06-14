УБД для иностранцев – кто имеет право и как оформить статус в Украине

Иностранцы и лица без гражданства, принимавшие участие в защите Украины, могут получить статус УБД на тех же условиях, что и граждане Украины.

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Иностранцы и лица без гражданства, которые вместе с украинскими военными принимали участие в защите государства, имеют равное право на признание своего боевого опыта. Государство гарантирует им доступ к получению статуса участника боевых действий независимо от гражданства. О порядке оформления сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Кто может получить статус

Право на оформление статуса имеют иностранцы или лица без гражданства, которые заключили контракт и:

принимали участие в обеспечении проведения АТО;

выполняли задачи по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

принимали участие в обороне Украины во время полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года.

Исключение составляют лица, проходившие службу в разведывательных органах Министерства обороны.

Как оформить статус УБД

Для иностранцев действует такая же процедура, как и для граждан Украины. Главным условием является наличие документов, подтверждающих участие в выполнении боевых задач.

Существуют два варианта получения статуса:

Автоматический порядок

Уполномоченное лицо воинской части, в которой иностранец проходит или проходил службу, в течение 5 дней вносит данные о выполнении боевых задач в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). После этого статус присваивается автоматически, а удостоверение оформляет воинская часть.

Через межведомственную комиссию Минветеранов

Если автоматическое оформление невозможно, командир воинской части или руководитель учреждения подает документы в межведомственную комиссию при Министерстве по делам ветеранов Украины. Комиссия рассматривает материалы и принимает решение, после чего удостоверение оформляет Минветеранов.

Если документы не были поданы командованием, иностранец может самостоятельно собрать их и отправить по почте в комиссию (г. Киев, ул. Крещатик, 34, 01001) или подать через ЦНАП.

Необходимые документы

Для оформления статуса необходимо подать:

заявление по форме, определенной постановлением КМУ от 18.06.2025 №719;

копию паспорта с переводом на украинский язык;

копию документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;

справку формы №6 (Порядок №413);

полную выписку из информационной системы о привлечении к уголовной ответственности и наличии судимости, сформированную через портал электронных услуг;

две фотографии размером 3×4 см.

Что происходит после подачи документов

Решение о предоставлении или отказе принимает межведомственная комиссия при Минветеранов. Уведомление направляется по адресу, указанному в заявлении, а также в учреждение, если документы подавались через воинскую часть или ЦНАП.

В случае положительного решения оформляется удостоверение участника боевых действий. В случае отказа заявитель может повторно подать документы после устранения недостатков или обжаловать решение в суде.

Статус УБД предоставляется, отказывается или отменяется исключительно по решению межведомственной комиссии при наличии определенных законодательством оснований.

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