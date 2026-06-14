До 8 автобусів за 12 годин: 15 червня Польща починає ремонтні роботи на ПП «Медика», очікуються сильні черги

Через ремонтні роботи на смугах руху в пункті пропуску «Медика» очікуються затримки автобусного оформлення та зниження пропускної спроможності.

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Державна прикордонна служба України попередила громадян, які планують перетин кордону автобусами через пункт пропуску «Шегині – Медика», про можливі ускладнення руху.

Як повідомили в ДПСУ, із завтрашнього дня, 15 червня, на території польського пункту пропуску «Медика» стартують ремонтні роботи на смугах, що використовуються для оформлення автобусів на в’їзд до Польщі (виїзд з України).

За даними польської сторони, автобусне сполучення повністю не зупинятиметься, однак процес оформлення та пропуску транспортних засобів може відбуватися із затримками. Очікується, що пропускна спроможність становитиме приблизно до 8 автобусів протягом 12 годин.

Через ремонтні роботи прогнозується загальне зменшення пропускної здатності автобусного напрямку на цьому переході.

Пункт пропуску «Шегині – Медика» залишається одним із найбільш завантажених на українсько-польському кордоні та щоденно обслуговує значний потік міжнародних пасажирських перевезень як автобусами, так і легковим транспортом.

У ДПСУ рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину державного кордону.

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