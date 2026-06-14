Порушення вирішують усе: у МВС назвали умови повторного складання іспитів після першого посвідчення водія
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що після завершення терміну дії посвідчення водія, виданого вперше, складати теоретичний і практичний іспити потрібно не у всіх випадках.
Рішення залежить від того, коли саме були вчинені адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Для обміну такого посвідчення враховуються лише порушення, скоєні протягом перших двох років з дати його видачі.
Теоретичний та практичний іспити необхідно складати лише у разі, якщо протягом цього періоду водій вчинив три або більше відповідних порушень.
Якщо таких порушень менше, обмін посвідчення здійснюється без додаткових іспитів.
Замінити посвідчення водія можна у будь-якому сервісному центрі МВС, а також онлайн — через «Кабінет водія» або застосунок «Дія».
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