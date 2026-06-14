Заезд в лес или на пляж может «обойтись» до 30 тысяч гривен — где начинаются исключительно пешеходные зоны

Штрафы за въезд на автомобиле или мотоцикле в зеленую зону варьируются от 340 грн до более 30 тысяч грн в зависимости от нарушения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предусмотрены штрафы за движение и парковку в запрещенных природных и пешеходных зонах, в частности в лесах, возле водоемов и на территориях заповедного фонда, сообщают нормы Кодекса об административных правонарушениях.

Въезд автомобильного и мототранспорта в запрещенные зоны — леса, прибрежные защитные полосы, природно-заповедные территории и пешеходные зоны — влечет за собой административную ответственность. Размер штрафов, в зависимости от нарушения, составляет от 340 до 15 300 гривен, а в случае заповедных территорий может достигать 30 600 гривен в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В лесных массивах запрещено передвижение транспорта, за исключением спецтехники и определенных транзитных путей. Особенно жесткие ограничения действуют в периоды повышенной пожарной опасности и во время военного положения. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы по статье 77 КУоАП в размере от 1 530 до 4 590 гривен.

В прибрежных зонах и на пляжах движение и стоянка автомобилей и мотоциклов в пределах водоохранных полос (обычно от 25 до 100 метров от воды в зависимости от типа водоема) считаются нарушением Водного кодекса Украины. За такие действия штрафы налагает Государственная экологическая инспекция.

На территориях природно-заповедного фонда, в частности в национальных парках, заказниках и заповедниках, предусмотрены самые высокие экологические штрафы. Для граждан они составляют примерно от 6 120 до 12 240 гривен.

В городских пешеходных зонах и парках въезд под соответствующие дорожные знаки, движение по тротуарам или зеленым зонам квалифицируется как нарушение правил благоустройства или правил дорожного движения. За это предусмотрены штрафы по статьям 122 или 152 КУоАП в пределах от 340 до 1 700 гривен.

Таким образом, любой заезд транспорта на запрещенные природные или пешеходные территории в Украине может повлечь за собой различные уровни административной ответственности в зависимости от места и характера нарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.