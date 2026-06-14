Украина нанесла удар по нефтяному объекту в РФ в 700 км от границы — Владимир Зеленский подвел итоги дальнобойных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о результатах действий украинских сил в рамках так называемых «дальнобойных санкций» против объектов на территории России и временно оккупированных территориях Украины.
По его словам, более чем в 700 километрах от украинской границы, в Ярославской области РФ, подразделения СБУ поразили нефтяной объект, который, как отмечается, имел значение для резервов государства-агрессора.
Также, как сообщил глава государства, украинские военные поразили цели в Тульской области России, в частности предприятие «Азот», которое связано с производством взрывчатых веществ.
Зеленский отметил, что в шести российских аэропортах вводились ограничения на выполнение авиарейсов. Кроме того, по его словам, в течение периода с вечера предыдущего дня воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России.
Отдельно президент сообщил о поражении военной логистики российских сил на временно оккупированных территориях Украины.
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает выполнять план дальнобойных мер в ответ на отказ России завершить войну, а также реализует задачи по «мидлстрайкам». Он напомнил, что Украина предлагала различные форматы переговоров, однако, по его словам, в ответ получила продолжение агрессии и попытки её расширения.
«Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир», — отметил Президент.
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