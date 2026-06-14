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В Польше на участке бывшей врачихи обнаружили 32 останки нерожденных детей — начато расследование

13:35, 14 июня 2026
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Следователи также нашли медицинские материалы и фрагменты уничтоженной документации.
В Польше на участке бывшей врачихи обнаружили 32 останки нерожденных детей — начато расследование
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В селе Люториж недалеко от польского города Жешув на земельном участке, который ранее принадлежал врачу-патоморфологу, обнаружили останки 32 нерожденных детей. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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О находке правоохранителям сообщили после того, как во время строительных работ рабочие наткнулись на человеческие останки. После этого работы были остановлены, а на место прибыли следователи.

Прокуратура сообщила, что на территории обнаружены 32 плода, которые были закопаны на разной глубине. Также найдены медицинские материалы и фрагменты уничтоженной документации. Все обнаруженные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления времени их нахождения в почве.

В рамках расследования задержана 57-летняя врач-патоморфолог. В субботу ее планировали допросить, однако перед этим она пожаловалась на ухудшение самочувствия и была госпитализирована. Впоследствии женщину доставили в прокуратуру для проведения следственных действий.

По данным следствия, задержанная заявляет, что во время пандемии COVID-19 забирала из больницы мертвые плоды для проведения медицинских исследований. Она утверждает, что после завершения исследований останки были похоронены на земельном участке, который на тот момент находился в ее собственности.

Врачу планируют предъявить обвинения в осквернении человеческих останков и ненадлежащем обращении с медицинскими материалами. В то же время в прокуратуре отмечают, что расследование находится на начальной стадии, а все обстоятельства дела еще устанавливаются.

Правоохранители продолжают обследование территории и проверяют соседние участки, чтобы выяснить, нет ли там других возможных захоронений или медицинских материалов.

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полиция Польша дети

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