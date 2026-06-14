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Штрафи за аптечку та вогнегасник в авто – скільки платять водії за порушення

13:17, 14 червня 2026
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Українцям також необхідно регулярно перевіряти стан обов’язкового обладнання перед поїздками.
Штрафи за аптечку та вогнегасник в авто – скільки платять водії за порушення
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В Україні передбачена адміністративна відповідальність за відсутність аптечки або вогнегасника в автомобілі, а також визначені умови перевірок і винятки щодо застосування штрафів.

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Для приватних легкових автомобілів штраф становить 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Водночас юристи зазначають, що відсутність аптечки або вогнегасника не відноситься до технічної несправності транспортного засобу, тому у деяких випадках санкція може бути замінена на попередження за ст. 125 КУпАП.

Для транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, штраф становить 680 грн (ч. 2 ст. 121 КУпАП). Повторне порушення протягом року може тягнути за собою позбавлення права керування.

Крім того, поліція не має права зупиняти транспортний засіб виключно для перевірки наявності аптечки чи вогнегасника. Зупинка можлива лише за наявності законних підстав, наприклад у разі порушення правил дорожнього руху.

У літній період підвищується ризик займання автомобілів через високу температуру. У закритому багажнику вона може сягати 60–80°C, що спричиняє деформацію пластикових елементів електроніки та сигналізації, пошкодження ізоляції проводки та можливе коротке замикання навіть під час стоянки.

Вогнегасник, який зберігається в перегрітому багажнику, також втрачає працездатність: знижується тиск, порошок злежується, через що пристрій може не спрацювати або бути неефективним у разі пожежі.

Тож водіям необхідно дотримуватися базових правил безпеки:

  • вогнегасник зберігати в салоні авто у спеціальному кріпленні, а не в багажнику;
  • щороку перевіряти манометр і термін придатності;
  • регулярно перевіряти аптечку, особливо терміни придатності препаратів, зокрема нітрогліцерину та джгута, які можуть бути критично важливими у разі аварії далеко від медичної допомоги.

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