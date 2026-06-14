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П’ять українських сіл претендують на міжнародне визнання — перелік

14:11, 14 червня 2026
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Йдеться про п’ять населених пунктів з унікальною культурною та природною спадщиною.
П’ять українських сіл претендують на міжнародне визнання — перелік
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П’ять українських сіл висунуто на міжнародне визнання в межах ініціативи Всесвітньої туристичної організації, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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Україна продовжує демонструвати світові потенціал своїх громад. Цьогоріч кандидатами від держави для участі в програмі UN Tourism «Best Tourism Villages» стали п’ять сіл, які поєднують унікальну культурну спадщину, природні ресурси та розвивають туризм як інструмент сталого розвитку.

До переліку увійшли:

  • Опішня (Полтавська область) — центр українського гончарства;
  • Вигода (Івано-Франківська область) — осередок екотуризму та «Карпатського трамваю»;
  • Криворівня (Івано-Франківська область) — духовний центр Гуцульщини;
  • Меджибіж (Хмельницька область) — селище з унікальною фортецею та багатокультурною спадщиною;
  • Китайгород (Хмельницька область) — поєднання мальовничих природних ландшафтів та історичних пам’яток.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Олена Шкрум зазначила, що туризм в Україні нині насамперед стосується відновлення громад, створення нових робочих місць, підтримки малого та середнього бізнесу, збереження культурної спадщини та формування сильних місцевих економік.

За її словами, це також підтверджує, що навіть під час війни Україна здатна привертати увагу світу своєю культурою, історією та людьми.

«Best Tourism Villages» — глобальна ініціатива UN Tourism, яка відзначає сільські громади, де туризм сприяє економічному розвитку, збереженню культурної спадщини, традицій та природного середовища. 

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Україна Міністерство розвитку громад та територій

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