ПФУ не перерахував військову пенсію через «старі дані» – суд став на бік військового

Йдеться про перерахунок пенсії з урахуванням виправленого грошового забезпечення за службу з 2020 року до звільнення.

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Вінницький окружний адміністративний суд зобов’язав Пенсійний фонд перерахувати пенсію з урахуванням виправленого грошового забезпечення.

Обставини справи

Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області та отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII.

Позивач проходив військову службу у військовій частині. Наказом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 21.10.2021 № 89-РС його звільнено з військової служби в запас, а наказом командира військової частини від 04.11.2021 № 218 виключено зі списків особового складу з 04.11.2021.

Під час проходження служби з січня 2020 року по день звільнення позивачу неправильно нараховувалось та виплачувалось грошове забезпечення (посадовий оклад та оклад за військове звання). У зв’язку з цим у грошовому атестаті та довідках про додаткові види грошового забезпечення за останні 24 календарні місяці служби, поданих для призначення пенсії, були зазначені занижені суми.

У жовтні 2023 року позивачу здійснили перерахунок та доплатили належні суми грошового забезпечення за період з 29.01.2020 року по день звільнення. Для перерахунку пенсії військовою частиною були видані оновлені документи: грошовий атестат від 09.06.2025 № 1409/180/147/187, довідки про розмір додаткових видів грошового забезпечення від 09.06.2025 № 1409/180/147/188-1, № 1409/180/147/188-2 та довідка військової частини.

23 червня 2025 року позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області із заявою про перерахунок призначеної пенсії на підставі оновлених документів. Однак Головне управління відмовило у перерахунку пенсії з урахуванням цих документів.

Не погоджуючись з відмовою, позивач звернувся до суду з позовом про визнання дій Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області протиправними та зобов’язання здійснити перерахунок і виплату пенсії.

Що вирішив суд

Вінницький окружний адміністративний суд 18 травня 2026 року у справі № 120/9356/25 ухвалив рішення про задоволення адміністративного позову.

Суд встановив, що при призначенні пенсії було враховано грошовий атестат та довідки з неправильно нарахованими сумами грошового забезпечення. Оновлені документи, видані військовою частиною після виправлення виплат, містять вірні розміри складових грошового забезпечення, які підлягають врахуванню відповідно до статті 43 Закону № 2262-XII.

Суд зазначив, що відповідно до статей 63 Закону № 2262-XII та Порядку № 3-1 підставою для перерахунку раніше призначеної пенсії є подання пенсіонером додаткових документів, які дають право на підвищення пенсії. Відмова Пенсійного фонду у перерахунку на підставі таких документів є протиправною.

Рішення суду:

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області щодо відмови у здійсненні перерахунку та виплати пенсії на підставі наданих оновлених грошового атестату та довідок.

Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області перерахувати з дати призначення пенсії та виплачувати пенсію з урахуванням грошового забезпечення, зазначеного в оновлених документах, з урахуванням раніше виплачених сум.

Стягнути на користь позивача сплачений судовий збір у сумі 1 211,20 грн за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

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