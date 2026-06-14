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«Гігантська картоплина» над Колорадо – у США оприлюднили нові документи про НЛО

14:47, 14 червня 2026
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Свідки повідомляли про великий об’єкт, що змінював форму та зависав над горами Шаєнн, однак пояснення явища досі не підтверджене.
«Гігантська картоплина» над Колорадо – у США оприлюднили нові документи про НЛО
Фото: NYT
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У США оприлюднили новий пакет документів про непізнані повітряні явища, серед яких міститься звіт про незвичний об’єкт, помічений над горами Шаєнн у штаті Колорадо. Про це повідомляє The New York Times.

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Інцидент стався у лютому 2022 року. Згідно з матеріалами, об’єкт спостерігали офіцер військової розвідки армії США та четверо військовослужбовців із бази Форт-Карсон. Спостереження відбувалося за ясної погоди над гірським масивом Шаєнн.

У документах зазначено, що розміри об’єкта були приблизно як у великого реактивного літака. Свідки описували його як асиметричну форму, що нагадувала «гігантську картоплину», складену з нерівних панелей.

За словами очевидців, об’єкт нерухомо завис на висоті близько 90–150 метрів над горами, при цьому поступово змінюючи форму.

У звіті також вказано, що він мав напівпрозорий білий вигляд із мерехтінням і молочним відблиском, який відбивав сонячне світло. Після певного часу об’єкт раптово зник.

Через кілька років одного зі свідків опитали співробітники ФБР у Нью-Йорку. Під час інтерв’ю спеціальний художник створив ескіз побаченого об’єкта, який також нагадував картоплеподібну форму над гірським хребтом.

У матеріалах ФБР зазначається, що об’єкт міг складатися зі структур, схожих на рухомі риб’ячі луски або панелі. Вони були несиметричними, неправильної форми та не перекривали одна одну. Сам об’єкт залишався нерухомим, але його поверхня ніби рухалася хвилями.

Окремо розглядається версія про оптичну ілюзію. У звіті зазначено, що на момент спостереження схили гір були вкриті снігом товщиною 15–30 сантиметрів, а кут падіння сонячного світла міг створити ефект відбиття та розсіювання, що сформувало незвичне візуальне явище. Водночас автори документа підкреслили, що впевненість у цій версії є низькою.

Після цього об’єкт зник, а випадок став одним із матеріалів нової хвилі розсекречених даних про НЛО, які уряд США почав публікувати за рішенням адміністрації президента Дональд Трамп.

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США НЛО

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