В Польше 16-летний парень выжил после укуса одной из самых опасных змей в мире
В Польше 16-летний парень выжил после укуса ядовитой левантийской гадюки. После инцидента подросток находился в критическом состоянии, однако врачам удалось спасти ему жизнь благодаря применению специальной сыворотки. Об этом сообщает TVP World.
Инцидент произошел на прошлой неделе. По имеющейся информации, гадюка укусила парня в тот момент, когда он пытался напоить ее водой.
После укуса подростка госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Поскольку необходимой сыворотки в Польше не было, в Мюнхен в Германии направили специальную группу для ее получения.
Накануне медицинское учреждение сообщило об успешном применении препарата.
«Сегодня мы можем с облегчением и удовлетворением сказать: борьба за сыворотку имела смысл. Мальчик жив», — говорится в заявлении больницы.
Левантийская гадюка является одним из самых опасных видов змей в своем ареале. Ее яд в несколько раз сильнее яда европейской гадюки. Этот вид распространен в Южной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.
В Польше содержание левантийской гадюки запрещено законом, поскольку ее укусы часто приводят к летальным исходам.
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