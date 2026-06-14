В Польше 16-летний парень выжил после укуса одной из самых опасных змей в мире

Подросток находился в критическом состоянии, а необходимую сыворотку для его спасения пришлось срочно доставлять из Германии.

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В Польше 16-летний парень выжил после укуса ядовитой левантийской гадюки. После инцидента подросток находился в критическом состоянии, однако врачам удалось спасти ему жизнь благодаря применению специальной сыворотки. Об этом сообщает TVP World.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По имеющейся информации, гадюка укусила парня в тот момент, когда он пытался напоить ее водой.

После укуса подростка госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Поскольку необходимой сыворотки в Польше не было, в Мюнхен в Германии направили специальную группу для ее получения.

Накануне медицинское учреждение сообщило об успешном применении препарата.

«Сегодня мы можем с облегчением и удовлетворением сказать: борьба за сыворотку имела смысл. Мальчик жив», — говорится в заявлении больницы.

Левантийская гадюка является одним из самых опасных видов змей в своем ареале. Ее яд в несколько раз сильнее яда европейской гадюки. Этот вид распространен в Южной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В Польше содержание левантийской гадюки запрещено законом, поскольку ее укусы часто приводят к летальным исходам.

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