  1. В Україні

Стихійна торгівля продуктами – які хвороби можна підхопити з домашньої їжі

22:30, 14 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Невідомого походження їжа без контролю якості може спричинити небезпечні інфекції та отруєння.
Стихійна торгівля продуктами – які хвороби можна підхопити з домашньої їжі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Продукти харчування домашнього виготовлення та невідомого походження, придбані в місцях стихійної торгівлі, можуть становити серйозну загрозу для здоров’я людини. Йдеться, зокрема, про молоко та молочні продукти, м’ясо і ковбасні вироби, рибу, консерви, кремові кондитерські вироби, яйця та гриби. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такі продукти можуть бути чинником виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму та токсикоінфекцій, гострих кишкових інфекцій, серед яких сальмонельоз, а також паразитарних і алергічних захворювань. При цьому навіть у разі інтенсивного розмноження сальмонел чи збудників ботулізму продукти не змінюють ні смаку, ні запаху, ні зовнішнього вигляду.

Стихійна торгівля — це продаж харчових продуктів у невстановлених місцях: на вулицях, біля ринків, на тротуарах, з автомобілів або «з рук», без належного контролю та дозвільних документів, що підтверджують якість і безпеку продукції.

До визначених місць реалізації належать магазини та ринки, де працюють державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Там здійснюється обов’язковий контроль якості продукції та видається експертний висновок про її придатність до споживання.

Фахівці наголошують, що, купуючи продукти на вулиці, споживач фактично бере відповідальність на себе і має враховувати можливі ризики, зокрема:

  • відсутність контролю якості продукції;
  • порушення умов і температури зберігання;
  • антисанітарні умови реалізації;
  • невідоме походження товару;
  • ризик зараження бактеріями, паразитами та токсинами.

Безпечність харчових продуктів визначається як відсутність шкідливого або токсичного впливу їжі на організм людини під час її споживання. Основні вимоги включають правильне вирощування, збирання, перероблення, маркування, зберігання, транспортування, реалізацію та приготування продуктів.

Щоб знизити ризики для здоров’я, фахівці радять:

  • купувати продукти лише у дозволених місцях торгівлі;
  • перевіряти терміни придатності;
  • звертати увагу на умови зберігання;
  • не купувати продукти «з рук»;
  • мити овочі та фрукти перед вживанням;
  • дотримуватися правил особистої гігієни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Держпродспоживслужба продукти

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українці зможуть реєструвати шлюб онлайн через Дію: ідею офіційно закріплять у законі

В Україні пропонують на законодавчому рівні закріпити можливість укладення шлюбу онлайн через Портал Дія.

Коли договір, укладений одним із подружжя без згоди другого, може бути визнаний недійсним — позиція ВС

Суд відмовив у скасуванні угоди, наголосивши, що діє презумпція згоди подружжя і відсутні підстави для її спростування.

Статус УБД можуть анулювати: хто ризикує залишитися без пільг і державної підтримки

Отримання статусу учасника бойових дій надає право на значний перелік соціальних гарантій, однак сам статус не є абсолютно недоторканним.

Пенсійний фонд втратив підставу затримувати виплати: апеляційний суд скасував обмеження Кабміну

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність постанови Кабміну, яка дозволяла Пенсійному фонду виплачувати заборгованість за рішеннями судів частинами.

Суди розійшлися щодо розрахунку виплат військовим — справу передали до Великої Палати

Верховний Суд передав спір про перерахунок грошового забезпечення військових до об’єднаної палати через різну практику щодо постанови Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]