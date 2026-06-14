Стихійна торгівля продуктами – які хвороби можна підхопити з домашньої їжі

Невідомого походження їжа без контролю якості може спричинити небезпечні інфекції та отруєння.

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Продукти харчування домашнього виготовлення та невідомого походження, придбані в місцях стихійної торгівлі, можуть становити серйозну загрозу для здоров’я людини. Йдеться, зокрема, про молоко та молочні продукти, м’ясо і ковбасні вироби, рибу, консерви, кремові кондитерські вироби, яйця та гриби. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Такі продукти можуть бути чинником виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму та токсикоінфекцій, гострих кишкових інфекцій, серед яких сальмонельоз, а також паразитарних і алергічних захворювань. При цьому навіть у разі інтенсивного розмноження сальмонел чи збудників ботулізму продукти не змінюють ні смаку, ні запаху, ні зовнішнього вигляду.

Стихійна торгівля — це продаж харчових продуктів у невстановлених місцях: на вулицях, біля ринків, на тротуарах, з автомобілів або «з рук», без належного контролю та дозвільних документів, що підтверджують якість і безпеку продукції.

До визначених місць реалізації належать магазини та ринки, де працюють державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Там здійснюється обов’язковий контроль якості продукції та видається експертний висновок про її придатність до споживання.

Фахівці наголошують, що, купуючи продукти на вулиці, споживач фактично бере відповідальність на себе і має враховувати можливі ризики, зокрема:

відсутність контролю якості продукції;

порушення умов і температури зберігання;

антисанітарні умови реалізації;

невідоме походження товару;

ризик зараження бактеріями, паразитами та токсинами.

Безпечність харчових продуктів визначається як відсутність шкідливого або токсичного впливу їжі на організм людини під час її споживання. Основні вимоги включають правильне вирощування, збирання, перероблення, маркування, зберігання, транспортування, реалізацію та приготування продуктів.

Щоб знизити ризики для здоров’я, фахівці радять:

купувати продукти лише у дозволених місцях торгівлі;

перевіряти терміни придатності;

звертати увагу на умови зберігання;

не купувати продукти «з рук»;

мити овочі та фрукти перед вживанням;

дотримуватися правил особистої гігієни.

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