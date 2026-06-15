Могут ли досрочно вызвать на работу во время отпуска на детей — что говорит закон

Закон позволяет отзывать работников только из отдельных видов отпусков — отпуск на детей к ним не относится.

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Работники, имеющие право на социальный дополнительный отпуск на детей, могут не беспокоиться, что работодатель досрочно вернет их к работе из-за производственной необходимости. Законодательство Украины четко разграничивает правила предоставления ежегодных и социальных отпусков. Если для ежегодного отпуска существует механизм отзыва работника при определенных условиях, то в отношении социального дополнительного отпуска на детей такая возможность не предусмотрена.

Отзыв из социального отпуска на детей не допускается

Работника нельзя отозвать из социального дополнительного отпуска на детей.

Действующее законодательство не содержит норм, которые позволяли бы работодателю прервать такой отпуск и вернуть работника к исполнению трудовых обязанностей. В то же время отзыв работника из ежегодного отпуска допускается в случаях, определенных частью третьей статьи 12 Закона Украины «Об отпусках».

Чем социальный отпуск отличается от ежегодного

Социальный дополнительный отпуск на детей имеет особый правовой статус. Он предоставляется работнику в обязательном порядке на основании его заявления один раз в календарный год.

Именно поэтому законодательство не устанавливает специальных требований относительно определения периода его использования в графике отпусков. В отличие от ежегодных отпусков, для которых составляется и согласовывается график, порядок предоставления социального отпуска на детей является более гибким и зависит от обращения работника.

Что следует знать работникам и работодателям

социальный дополнительный отпуск на детей предоставляется один раз в календарный год;

основанием для его предоставления является заявление работника;

отзыв работника из такого отпуска законом не предусмотрен;

нормы об отзыве применяются только к ежегодным отпускам в случаях, определенных законодательством;

график отпусков не устанавливает обязательного периода использования социального дополнительного отпуска на детей.

Таким образом, работодатель не имеет законных оснований требовать досрочного возвращения работника из социального дополнительного отпуска на детей, даже если на предприятии возникла производственная необходимость. Закон предусматривает возможность отзыва только из ежегодного отпуска и только в определенных случаях.

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