Чи подорожчають таксі та доставка після закону про податок на OLX — що буде з цінами на послуги

Чи можуть нові податкові правила для платформ вплинути на ціни таксі, доставки та інших сервісів.

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Після ухвалення Верховною Радою закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, виникли побоювання, що частина виконавців послуг може спробувати компенсувати податкове навантаження шляхом підвищення цін для споживачів.

Йдеться насамперед про сфери, які працюють через цифрові платформи, зокрема сервіси таксі, доставки, оренди житла та інші онлайн-сервіси.

У профільному комітеті парламенту вважають, що підстав говорити про автоматичне зростання цін через новий закон немає.

Від чого залежать ціни

За словами представників комітету, ціни на послуги формуються ринком.

Якщо підприємець має можливість підвищити ціну через зростання попиту, він це робить незалежно від податкових змін чи інших факторів.

У комітеті наголошують, що саме попит і пропозиція залишаються головними чинниками, які впливають на вартість послуг.

Як приклад навели ситуацію з таксі

У комітеті зазначили, що наочно це можна побачити на ринку таксі.

Під час сильних снігопадів, негоди або значних заторів вартість поїздок може суттєво зростати через підвищений попит на послуги.

Саме тому, на думку представників комітету, ціноутворення залежить насамперед від ринкової ситуації, а не від нових правил оподаткування доходів через цифрові платформи.

Що передбачає закон

Закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, встановлює нові правила для маркетплейсів, сервісів таксі, доставки, оренди житла та інших онлайн-платформ.

Документ передбачає впровадження міжнародних стандартів автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також нові механізми адміністрування таких доходів.

Метою закону є спрощення та автоматизація податкових процедур, а не створення додаткового навантаження для громадян чи бізнесу.

Нагадаємо, раніше у комітеті пояснили, що після набуття чинності законом маркетплейси, сервіси таксі та доставки повинні будуть реєструватися в ДПС, ідентифікувати користувачів, утримувати податки та передавати податковим органам інформацію про отримані доходи.

Також у комітеті заявили, що більшість громадян, які час від часу продають власні речі через маркетплейси, не відчують суттєвих змін, оскільки понад 95% користувачів продають товарів менш ніж на 2 тисячі євро на рік.

Крім того, там пояснили, що для контролю неоподатковуваного ліміту у 2 тисячі євро ДПС отримуватиме інформацію від цифрових платформ та зможе зіставляти дані про доходи, отримані через різні маркетплейси.

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