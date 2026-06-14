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Чи є номерний знак із покриттям порушенням ПДР – суд поставив крапку у справі про оскарження 1 190 грн штрафу

17:03, 14 червня 2026
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Суд визнав законним покарання за керування авто з номером, на якому було нанесено стороннє покриття.
Чи є номерний знак із покриттям порушенням ПДР – суд поставив крапку у справі про оскарження 1 190 грн штрафу
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Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя відмовив у скасуванні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом з номерним знаком, на якому нанесено покриття.

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Обставини справи

16 квітня 2026 року громадянин в особі представника адвоката звернувся до Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з адміністративним позовом до Управління патрульної поліції в Запорізькій області, конкретного поліцейського та Департаменту патрульної поліції про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення від 7 квітня 2026 року, винесеної за частиною першою статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та закриття провадження у справі.

Постановою інспектора патрульної поліції від 07 квітня 2026 року позивача було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 1 190 гривень. Підставою для притягнення стало те, що 31 березня 2026 року о 16 годині 49 хвилин у місті Запоріжжя на проспекті Соборному, 20, позивач керував транспортним засобом, на номерному знаку якого було нанесено покриття, що ускладнює його ідентифікацію, чим порушив пункт 2.9 «в» Правил дорожнього руху.

Позивач не погодився з постановою, стверджуючи, що під час зупинки транспортного засобу поліцейський не представився належним чином, не повідомив про причини зупинки та відеофіксацію, не проводив вимірювання відстані до номерного знака спеціальними засобами. Позивач також вказував, що на відеозаписі інспектор перебував безпосередньо біля автомобіля, тому факт ускладнення ідентифікації з відстані 20 метрів не доведено. Крім того, позивач наголошував на відсутності суспільної небезпеки та аварійної ситуації.
Представник відповідача у відзиві просив відмовити в позові, посилаючись на відеозаписи з нагрудних відеореєстраторів поліцейських, які підтверджують факт керування транспортним засобом з номерним знаком, на якому нанесено покриття, що ускладнює ідентифікацію.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні адміністративного позову повністю.

У справі № 335/4042/26 суд установив, що факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підтверджується відеозаписами з нагрудних камер поліцейських, які є належними доказами. На номерному знаку транспортного засобу було нанесено покриття (сторонній предмет), що ускладнює ідентифікацію символів номерного знака, що не заперечується позивачем.
Суд керувався частиною першою статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом 2.9 «в» Правил дорожнього руху. Суд зазначив, що відповідальність за керування транспортним засобом з номерним знаком, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими), настає незалежно від того, чи ускладнює таке закриття ідентифікацію з відстані 20 метрів. Сам факт нанесення покриття на номерний знак створює окремий склад правопорушення.

Суд дійшов висновку, що постанова винесена уповноваженою особою з дотриманням процедури, її зміст відповідає вимогам статті 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а адміністративне стягнення застосовано в межах санкції статті. Доводи позивача ґрунтуються на помилковому трактуванні норми матеріального права.

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