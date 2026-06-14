Наглядові ради в коледжах і мільярди на регіони – що змінилося в освіті України

Розпочато підготовку до запуску нової системи управління у професійній освіті.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак оприлюднив підсумки тижня у сфері освіти, науки та інновацій, зібрані в освітянському дайджесті.

Серед основних рішень і показників зазначено, що 600 мільйонів гривень спрямовано на підготовку університетів до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Також повідомляється, що до 1 липня продовжено термін подання документів для вступників до військових закладів вищої освіти та коледжів — вступна кампанія подовжена на один місяць.

Окремо зазначається, що розпочалася підготовка до запуску наглядових рад у закладах професійної освіти (коледжах).

Крім того, 67,8 млрд грн держава спрямувала на реалізацію Планів стійкості регіонів. Найкращі показники, за оприлюдненими даними, демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області.

Також ухвалено постанову щодо вдосконалення процедур присудження премій і стипендій Верховної Ради України.

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