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Чи може родина померлого судді у відставці отримати невиплачену йому винагороду: позиція Верховного суду Польщі

18:15, 14 червня 2026
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Судді у відставці належали додаткові виплати, які він не встиг отримати до смерті — суд визначив долю цих коштів.
Чи може родина померлого судді у відставці отримати невиплачену йому винагороду: позиція Верховного суду Польщі
Фото: Fotorzepa, Marian Zubrzycki
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Верховний суд Польщі дійшов висновку, що до вимог про виплату суддівської винагороди застосовуються норми трудового законодавства щодо спадкування невиплачених сум після смерті працівника. Це правило діє навіть у випадку, якщо суддя пішов із життя уже після виходу у відставку.

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Суд наголосив, що норми трудового права можуть застосовуватися до суддів, якщо вони не перешкоджають виконанню ними публічних функцій.

Родина судді вимагала виплатити недоотримані кошти

Спір виник після того, як дружина та син померлого судді Апеляційного суду в Лодзі звернулися з позовом до цього ж суду.

Суддя пішов із життя у серпні 2023 року. На момент смерті він уже перебував у відставці — з 3 травня 2023 року.

Позивачі просили стягнути на користь кожного з них по 10 870 злотих як частину недоотриманої винагороди за період із січня по грудень 2022 року.

У позові зазначалося, що син померлого мав право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Тому майнові права, пов’язані зі службою судді, мають перейти до дружини та сина в рівних частках.

Також родина вказувала, що Апеляційний суд уже виплатив різницю між належною та фактично отриманою суддею винагородою, однак залишилися інші невиплачені суми.

Суди по-різному оцінили статус судді

Суд першої інстанції визнав позов обґрунтованим і послався на статтю 63\1 §2 Трудового кодексу Польщі.

Ця норма передбачає, що після смерті працівника майнові права, які випливають із трудових відносин, переходять у рівних частках до чоловіка або дружини та інших осіб, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Якщо таких осіб немає, ці права входять до складу спадщини.

Апеляційний суд у Лодзі оскаржив це рішення, вказавши, що в польській правовій доктрині немає єдиного підходу до визначення правової природи служби судді.

У зв’язку з цим сформувалися дві позиції.

Згідно з першою, спеціальні норми, які регулюють статус суддів, є частиною трудового права. Відтак правила про спадкування невиплачених сум застосовуються незалежно від того, чи був суддя діючим, чи вже перебував у відставці.

Прихильники другої позиції вважають, що після виходу у відставку службові правовідносини судді припиняються, тому норми Трудового кодексу про спадкування трудових виплат не можуть застосовуватися.

Саме через ці розбіжності Окружний суд у Лодзі звернувся до Верховного суду Польщі за роз’ясненням.

Верховний суд підтримав спадкоємців

Верховний суд Польщі не погодився з аргументами про неможливість застосування трудового законодавства.

Суд постановив, що стаття 63\1 §2 Трудового кодексу Польщі поширюється і на випадки, коли суддя помер після виходу у відставку.

У рішенні зазначено, що якщо суддя має право звернутися до суду для захисту вимог, які випливають із його службових правовідносин, то після його смерті таке право переходить до спадкоємців.

Верховний суд звернув увагу, що суддя у відставці отримує не заробітну плату, а передбачене законом довічне грошове утримання. Водночас його право на судовий захист вимог, пов’язаних із проходженням служби, залишається чинним.

Отже, спадкоємці можуть вимагати виплати коштів, які належали судді за життя, але не були йому виплачені.

Що пояснив Верховний суд

Під час оголошення усного обґрунтування суддя Верховного суду Польщі Пйотр Прусіновський зазначив, що ключове питання полягало в тому, чи впливає особливий статус судді на порядок спадкування його майнових прав.

За його словами, Верховний суд виходив із того, що суддя має особливий статус працівника.

«Це винятковий статус, у якому публічно-правовий елемент здійснення правосуддя поєднується з регулюванням, що випливає з трудового права. Норми трудового законодавства застосовуються до суддів доти, доки вони не обмежують виконання їхніх публічно-правових функцій», — наголосив Пйотр Прусіновський.

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суд суддя Польща

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