Штраф до 13 600 грн – українцям нагадали про адмінвідповідальність за продаж алкоголю та сигарет неповнолітнім

Правоохоронці перевіряють торгові точки та нагадують про відповідальність за порушення вікових обмежень.

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Інспектори ювенальної превенції управління поліції в метрополітені проводять профілактичні рейди у закладах роздрібної торгівлі Києва, щоб запобігти продажу алкоголю, тютюнових виробів та електронних сигарет особам, які не досягли 18 років.

Як повідомили в поліції Києва, під час перевірок правоохоронці спілкуються з продавцями та власниками торгових точок, роз’яснюють вимоги законодавства та наголошують на необхідності суворого дотримання вікових обмежень під час продажу тютюнової та алкогольної продукції. Окрему увагу приділяють обов’язковій перевірці документів у покупців, якщо їхній вік викликає сумніви.

Поліція нагадує, що продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім є адміністративним правопорушенням. Згідно з частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачено штраф у розмірі від 6 800 до 13 600 гривень.

Важливою частиною профілактичної роботи є також інформування громадян у самих торгових закладах. Для цього в магазинах розміщують тематичні наліпки та пам’ятки, які нагадують про заборону продажу небезпечних товарів особам до 18 років і про відповідальність за порушення.

Правоохоронці закликають підприємців дотримуватися вимог законодавства, наголошуючи, що обмеження доступу дітей до алкоголю та тютюнових виробів є важливим чинником збереження їхнього здоров’я та безпечного розвитку. Також громадян просять повідомляти поліцію про відомі випадки продажу таких товарів неповнолітнім для оперативного реагування.

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