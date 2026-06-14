У Польщі на приватній ділянці знайшли рештки 32 ненароджених дітей: затримано лікарку

Затримана стверджує, що забирала мертві плоди зі шпиталю для досліджень під час пандемії COVID-19.

Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

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У Польщі на приватній ділянці виявили рештки 32 ненароджених дітей. Розслідування стосується 57-річної лікарки-патоморфолога.

У селі Люториж поблизу міста Ряшів слідчі продовжують обстеження земельної ділянки, де були виявлені тіла ненароджених дітей, закопані в землі.

Як повідомляє видання wyborcza, вранці 13 червня лікарка поскаржилася на погане самопочуття під час перебування під вартою. Відповідно до процедур її доправили до лікарні для обстеження. За словами представника прокуратури Кшиштофа Цехановського, правоохоронці ще напередодні отримали інформацію про проблеми із фізичним здоров’ям затриманої.

Слідчі розглядали можливість проведення допиту безпосередньо в медичному закладі. Однак згодом жінку все ж доставили до будівлі прокуратури для проведення процесуальних дій.

Які підозри готують лікарці

За даними прокуратури, Магдалені Г. мають оголосити підозру за двома статтями:

наруга над останками померлих;

залишення медичних матеріалів у місці, не призначеному для їх зберігання чи утилізації.

За польським законодавством перший злочин передбачає до двох років позбавлення волі, другий — до 12 років ув’язнення.

Водночас слідство не виключає, що до цієї діяльності могли бути причетні й інші особи. У прокуратурі наголошують, що розслідування перебуває на початковому етапі, тому всі обставини ще встановлюються.

На ділянці знайшли тіла 32 ненароджених дітей та медичні матеріали

Наразі офіційно підтверджено виявлення тіл 32 ненароджених дітей, які були закопані на різній глибині. Також слідчі знайшли фрагменти знищеної документації та інші медичні матеріали.

Усі виявлені останки перевезли до моргу, де їх досліджуватимуть судові експерти. Лише після проведення експертиз можна буде встановити, як довго вони перебували в землі.

Крім того, правоохоронці перевіряють сусідні ділянки за допомогою георадара та спеціально навченого собаки, щоб виключити наявність інших поховань або медичних відходів. Поки що ознак цього не виявлено.

Слідчим ще належить обстежити всю територію площею близько п’яти соток. Роботи можуть тривати до початку наступного тижня.

Лікарка заявляє про проведення досліджень

За інформацією польських ЗМІ, Магдалена Г. пояснювала, що під час пандемії COVID-19 забирала зі шпиталю мертві плоди для проведення медичних досліджень.

За її версією, дослідження нібито проводилися вдома. Після завершення роботи вона складала тіла у мішки та закопувала їх на своїй земельній ділянці. На той момент на території стояв нежитловий будинок.

Повідомляється, що в період, про який ідеться, лікарка працювала в Клінічному шпиталі №2 у Ряшеві, хоча проживала в Замості.

Як виявили поховання

За даними польських медіа, тіла випадково знайшов оператор екскаватора під час підготовки території під нову житлову забудову.

Нові власники ділянки розпочали будівельні роботи, у межах яких планувалося спорудження кількох приватних будинків. Після виявлення моторошної знахідки роботи негайно зупинили та повідомили правоохоронні органи.

Наразі польська прокуратура продовжує слідчі дії та очікує на результати експертиз, які мають допомогти встановити всі обставини справи.

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