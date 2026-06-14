У Хмельницькому судитимуть водія, який вдруге проігнорував заборону керувати авто: йому загрожує до 8 років в’язниці

Чоловік уже був позбавлений права керування, однак знову сів за кермо у грудні 2025 року.

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У Хмельницькому до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, якого підозрюють у повторному порушенні судової заборони керувати транспортними засобами. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького обвинувальний акт стосовно місцевого жителя направлено до суду за фактом повторного умисного невиконання судового рішення (ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що згідно з постановою суду, яка набрала законної сили у серпні 2024 року, чоловіка було позбавлено права керування транспортними засобами строком на три роки.

Попри цю заборону, у грудні 2025 року обвинувачений знову сів за кермо автомобіля у Хмельницькому. Під час руху його зупинили працівники патрульної поліції.

Також зазначається, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічне правопорушення.

Йому загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Водночас нагадується, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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