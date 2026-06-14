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У Хмельницькому судитимуть водія, який вдруге проігнорував заборону керувати авто: йому загрожує до 8 років в’язниці

23:30, 14 червня 2026
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Чоловік уже був позбавлений права керування, однак знову сів за кермо у грудні 2025 року.
У Хмельницькому судитимуть водія, який вдруге проігнорував заборону керувати авто: йому загрожує до 8 років в’язниці
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У Хмельницькому до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, якого підозрюють у повторному порушенні судової заборони керувати транспортними засобами. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

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За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького обвинувальний акт стосовно місцевого жителя направлено до суду за фактом повторного умисного невиконання судового рішення (ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що згідно з постановою суду, яка набрала законної сили у серпні 2024 року, чоловіка було позбавлено права керування транспортними засобами строком на три роки.

Попри цю заборону, у грудні 2025 року обвинувачений знову сів за кермо автомобіля у Хмельницькому. Під час руху його зупинили працівники патрульної поліції.

Також зазначається, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічне правопорушення.

Йому загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Водночас нагадується, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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суд Хмельницький авто

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