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Чи можна відмовитися від спадщини на користь родича — що потрібно знати спадкоємцям

19:27, 14 червня 2026
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Спадкоємці можуть відмовитися від спадщини на користь іншої особи, проте така процедура має важливі обмеження.
Чи можна відмовитися від спадщини на користь родича — що потрібно знати спадкоємцям
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Спадщина — це не лише майно, а й юридичні наслідки, які спадкоємець має оцінити до ухвалення рішення. Закон дозволяє не приймати спадщину, однак відмова має бути оформлена правильно: у встановлений строк, у належній формі та без умов. Після завершення строку для прийняття спадщини змінити рішення вже не вийде.

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Хто може відмовитися від спадщини

Кожен спадкоємець — як за заповітом, так і за законом — має право не лише прийняти спадщину, а й відмовитися від неї. Водночас така відмова повинна відповідати вимогам законодавства.

Як подати заяву про відмову від спадщини

Для відмови від прийняття спадщини спадкоємець подає нотаріусу за місцем відкриття спадщини відповідну заяву.

Заява подається особисто у письмовій формі. Документи, складені від імені спадкоємців їхніми представниками на підставі довіреностей, не приймаються.

Які є способи подання заяви

Найпоширеніший спосіб — особисте звернення до нотаріуса. У такому разі нотаріальне засвідчення справжності підпису не потрібне.

Також заяву можна надіслати поштою. У цьому випадку справжність підпису спадкоємця має бути нотаріально засвідчена.

Крім того, закон допускає подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У такому разі нотаріус відкриває спадкову справу та повідомляє спадкоємця про необхідність або надіслати належним чином оформлену заяву поштою, або особисто прибути до нотаріуса.

У який строк можна відмовитися від спадщини

Відмовитися від спадщини можна лише в межах строку, встановленого для її прийняття.

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, загальний строк для прийняття спадщини становить шість місяців з часу її відкриття.

Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для такої особи встановлюється строк у три місяці з моменту виникнення права на спадкування.

Якщо строк, що залишився, менший за три місяці, він автоматично продовжується до трьох місяців.

Чи можна відмовитися від спадщини на користь іншої особи

Закон передбачає можливість відмови від спадщини на користь іншої особи.

Спадкоємець за заповітом може відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця, визначеного у заповіті.

Спадкоємець за законом має право відмовитися на користь будь-кого зі спадкоємців за законом незалежно від черги спадкування.

Якщо заповідач підпризначив спадкоємця, особа, на ім’я якої складено заповіт, може відмовитися від спадщини лише на користь підпризначеного спадкоємця.

Які наслідки має відмова від спадщини

Відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною. Це означає, що спадкоємець не може висувати будь-які умови або обмеження.

Часткова відмова від спадщини законодавством не допускається. Тобто не можна прийняти лише частину спадкового майна, а від іншої частини відмовитися.

Водночас спадкоємець має право відкликати свою відмову, але тільки протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Що варто врахувати перед відмовою від спадщини

Перед ухваленням рішення про відмову від спадщини варто уважно оцінити всі юридичні наслідки такого кроку. Після спливу встановленого законом строку змінити рішення буде неможливо.

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