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Родичі можуть отримати присуджену померлому моральну шкоду — Верховний Суд пояснив як

20:00, 15 червня 2026
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Смерть позивача після ухвалення рішення не перешкоджає спадкуванню присудженої моральної шкоди та не є нововиявленою обставиною.
Родичі можуть отримати присуджену померлому моральну шкоду — Верховний Суд пояснив як
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У постанові Верховного Суду у справі № 459/2511/23 від 29 травня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду розглянув питання заміни стягувача у виконавчому листі після смерті позивача та визначив, чи може така смерть вважатися нововиявленою обставиною для перегляду рішення про стягнення моральної шкоди.

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Практичне значення цієї справи полягає у розмежуванні випадків, коли право на компенсацію моральної шкоди є особистим і не допускає правонаступництва, та ситуацій, коли таке право вже трансформувалося у присуджену судом грошову вимогу, що може перейти до спадкоємців.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області про стягнення 45 000 грн моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок професійного захворювання.

Рішенням міського суду позов було задоволено. З відповідача стягнуто 45 000 грн моральної шкоди. Надалі це рішення було залишене без змін постановою апеляційного суду.

Після ухвалення рішення суду першої інстанції позивач помер. Його дружина звернулася до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому листі як правонаступник та спадкоємець.

Своєю чергою ГУ ПФУ у Львівській області подало заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що про смерть позивача до набрання рішенням законної сили стало відомо лише після отримання заяви про заміну стягувача. На думку заявника, провадження у справі підлягало закриттю, а дружина померлого не могла набути права на присуджені кошти.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами та задовольнили заяву про заміну стягувача. ГУ ПФУ оскаржило ці рішення до Верховного Суду.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що процесуальне правонаступництво - це заміна сторони або третьої особи іншою особою (правонаступником) у зв'язку з вибуттям із процесу відповідного суб'єкта, за якої до правонаступника переходять усі процесуальні права та обов`язки правопопередника і він продовжує в цивільному судочинстві участь останнього.

Підставами процесуального правонаступництва можуть бути лише юридичні факти, які виникли під час судового провадження у справі.

Суд підкреслив, що процесуальне правонаступництво можливе лише тоді, коли у майнових відносинах відбулось правонаступництво.

Отже, при вирішенні питання про залучення правонаступників учасників справи, суду необхідно встановити наявність чи відсутність правонаступництва на підставі норм матеріального права у спірних правовідносинах.

Далі Суд звернувся до положень цивільного законодавства щодо спадкування права на моральну шкоду та зазначив, що до спадкоємця переходить право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя.

ВС зазначив, що право на компенсацію моральної шкоди є особистим, оскільки внаслідок заподіяння моральної шкоди відбувається негативний вплив на особисті немайнові блага фізичної особи.  Саме тому у частині третій статті 1230 ЦК передбачено правило, що спадкується право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя.

У випадку якщо спадкодавець звернувся до суду з вимогою про компенсацію моральної шкоди й помер на стадії розгляду справи не допускається процесуальне правонаступництво за вимогою про компенсацію моральної шкоди.

Оцінюючи обставини конкретної справи, Верховний Суд зазначив, що суди правильно врахували, що спадкодавець звернувся до суду з вимогою про компенсацію моральної шкоди й помер після ухвалення рішення судом першої інстанції. В такому випадку спадкується право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя.

Також Суд вказав, що наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін.

Процесуальною метою заміни як сторони відкритого виконавчого провадження, так і сторони у справі (у виконавчому документі), є отримання виконання судового рішення в межах виконавчого провадження.

З огляду на встановлені обставини Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про наявність підстав для заміни стягувача.

Суд звернув увагу, що процедура перегляду остаточного судового рішення за нововиявленими обставинами не є тотожною новому розгляду справи та не передбачає повторної оцінки всіх доводів сторін. Суд має переглянути раніше ухвалене рішення лише в межах нововиявлених обставин.

Підставою такого перегляду є не недоліки розгляду справи судом, а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи.

ВС зазначив, що нововиявленими є обставини, які мають істотне значення для вирішення спору, існували на момент розгляду справи, не були та не могли бути відомі заявнику, а їх врахування могло б вплинути на висновки суду.

Застосовуючи ці критерії до спірних правовідносин, Суд дійшов висновку, що обставина, на яку посилається ГУ ПФУ у Львівській області, а саме те, що позивач помер, не є нововиявленою у розумінні пункту 1 частини другої статті 423 ЦПК, оскільки не належить до предмета доказування у цій справі про стягнення моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров'я при виконанні трудових обов'язків, внаслідок професійного захворювання, та не впливає на висновки суду щодо наявності у позивача права на захист свого порушеного права.

Крім того, ВС погодився з висновком апеляційного суду про те, що незалежно від того, чи було відомо апеляційному суду про смерть позивача, він був зобов’язаний перевірити рішення суду першої інстанції на предмет його законності та обґрунтованості, що й було зроблено під час апеляційного перегляду.

Таким чином, Верховний Суд залишив касаційну скаргу ГУ ПФУ у Львівській області без задоволення та підтвердив законність заміни померлого стягувача його спадкоємцем.

Фактично Суд сформулював правову позицію, відповідно до якої присуджена за життя особи моральна шкода входить до складу спадщини та може бути отримана спадкоємцем. Водночас смерть позивача після ухвалення рішення не є нововиявленою обставиною і не дає підстав для перегляду такого рішення.

Додатково читайте у матеріалі «Судово-юридичної газети» про те, чи можна відмовитися від спадщини на користь родича та що потрібно знати спадкоємцям.

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Верховний Суд кримінал моральна шкода судова практика

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Публікації

Родичі можуть отримати присуджену померлому моральну шкоду — Верховний Суд пояснив як

Смерть позивача після ухвалення рішення не перешкоджає спадкуванню присудженої моральної шкоди та не є нововиявленою обставиною.

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