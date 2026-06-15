Не задекларували майже 37 тисяч доларів доходу з британської онлайн-платформи — апеляційний суд став на бік ДПС

П’ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність донарахування податків і штрафів за незадекларований дохід у розмірі 36 988 доларів США, отриманий від британської онлайн-платформи за створення контенту.

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П’ятий апеляційний адміністративний суд розглянув справу №420/20177/25 за позовом фізичної особи до ДПС в Одеській області щодо скасування податкових повідомлень-рішень про нарахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та штрафних санкцій.

Суд залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду, яким було підтверджено правомірність дій податкового органу щодо донарахування податкових зобов’язань за незадекларований дохід, отриманий від британської онлайн-платформи.

Обставини справи

Підчас проведення документальної позапланової перевірки позивача контролюючим органом використано інформацію викладену в листі ДПС України від 02.10.2024, яка надана компетентним органом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у порядку, передбаченому Конвенцією між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, відповідно до якої позивач отримала дохід від британського суб’єкта господарювання за створення контенту на онлайн- платформі протягом 2022 року у сумі 36 988 доларів США.

Проведеною перевіркою встановлено, що платником: не подано податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2022 рік та не задекларовано суму отриманого доходу; не нараховано та не сплачено до бюджету податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір. За результатами перевірки складений акт та прийняті податкові повідомлення-рішення.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відмову у задоволенні апеляційної скарги позивача з огляду на наступне.

Рішення апеляційного суду

Суд апеляційної інстанції зазначив, що обов’язком доказування слід вважати закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, яка бере участь у судовому процесі, зі збирання та надання доказів для підтвердження свого суб’єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з’ясувати обставини, які мають значення для справи.

Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування, тобто спеціальні правила, якими суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало і переконливо сторони виконали вимоги щодо розподілу тягаря доказування і наскільки змогли переконати суд у правильності своєї позиції, що робить оцінку доказів алгоритмізованою та обґрунтованою.

Апеляційний суд не заперечує, що в адміністративних справах тягар доказування правомірності прийнятого рішення в разі його оскарження в суді покладається саме на суб’єкта владних повноважень, однак, це не звільняє позивачку від права та обов’язку спростувати надані відповідачем/суб’єктом владних повноважень (у цьому випадку ГУ ДПС) докази.

Водночас, пасивну процесуальну поведінку скаржниці, яка проявляється в ухиленні від спростування доводів та доказів відповідача/суб’єкта владних повноважень, у цьому випадку слід тлумачити саме на користь відповідача/суб’єкта владних повноважень.

Позиція та вимоги позивачки, викладені як у позовній заяві так і апеляційній скарзі, свідчать про одночасне твердження щодо відсутності отриманого доходу взагалі; наявність підстав для його зменшення; застосування ставки податку, відмінної від базової тощо.

Колегія суддів зазначила, що взаємовиключні позиції або вимоги в адміністративному процесі не можуть існувати одночасно, оскільки виключають або суперечать одне одному. Фактично процесуальна поведінка позивачки/скаржниці полягає в уникненні ствердної відповіді на всі питання, які мають істотне значення для з’ясування обставин справи.

В той же час, твердження платника, що отримання доходу не підтверджується належними доказами, спростовується матеріалами справи, а саме письмовою відповіддю податкового органу Великої Британії щодо виплат доходів від нерезидента яка підтверджує факт участі позивачки в онлайн- платформі, як отримувача виплат.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погодилась з висновком суду першої інстанції, що є доведеним факт отримання апелянтом доходу джерелом походження за межами України, але при цьому вказаний дохід позивачем не декларувався, обов`язкові податки і платежі не сплачено, тому підстави для скасування оскаржуваних податкових повідомлень-рішень відсутні.

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