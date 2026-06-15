Не задекларировали почти 37 тысяч долларов дохода с британской онлайн-платформы — апелляционный суд принял сторону ГНС

Пятый апелляционный административный суд подтвердил правомерность доначисления налогов и штрафов за незадекларированный доход в размере 36 988 долларов США, полученный от британской онлайн-платформы за создание контента.

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Пятый апелляционный административный суд рассмотрел дело №420/20177/25 по иску физического лица к ГНС в Одесской области об отмене налоговых уведомлений-решений о начислении налога на доходы физических лиц, военного сбора и штрафных санкций.

Суд оставил без изменений решение Одесского окружного административного суда, которым была подтверждена правомерность действий налогового органа по доначислению налоговых обязательств за незадекларированный доход, полученный от британской онлайн-платформы.

Обстоятельства дела

Во время проведения документальной внеплановой проверки истца контролирующим органом была использована информация, изложенная в письме ГНС Украины от 02.10.2024, предоставленная компетентным органом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в порядке, предусмотренном Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Согласно этой информации, истец получила доход от британского субъекта хозяйствования за создание контента на онлайн-платформе в течение 2022 года в сумме 36 988 долларов США.

Проведённой проверкой установлено, что налогоплательщиком: не была подана налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах за 2022 год и не была задекларирована сумма полученного дохода; не были начислены и уплачены в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор. По результатам проверки был составлен акт и приняты налоговые уведомления-решения.

Рассмотрев материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы истца по следующим основаниям.

Решение апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции отметил, что обязанностью по доказыванию следует считать закреплённую в процессуальном и материальном законодательстве меру надлежащего поведения лица, участвующего в судебном процессе, по сбору и предоставлению доказательств для подтверждения своего субъективного права, целью которой является устранение неопределённости, возникающей в правоотношениях при невозможности достоверно установить обстоятельства, имеющие значение для дела.

Важным элементом состязательности процесса являются стандарты доказывания, то есть специальные правила, которыми суд должен руководствоваться при разрешении дела. Эти правила позволяют оценить, насколько успешно и убедительно стороны выполнили требования по распределению бремени доказывания и насколько смогли убедить суд в правильности своей позиции, что делает оценку доказательств алгоритмизированной и обоснованной.

Апелляционный суд не отрицает, что в административных делах бремя доказывания правомерности принятого решения в случае его обжалования в суде возлагается именно на субъект властных полномочий, однако это не освобождает истицу от права и обязанности опровергнуть представленные ответчиком/субъектом властных полномочий (в данном случае ГУ ГНС) доказательства.

В то же время пассивное процессуальное поведение заявительницы, проявляющееся в уклонении от опровержения доводов и доказательств ответчика/субъекта властных полномочий, в данном случае следует толковать именно в пользу ответчика/субъекта властных полномочий.

Позиция и требования истицы, изложенные как в исковом заявлении, так и в апелляционной жалобе, свидетельствуют об одновременном утверждении об отсутствии полученного дохода вообще; наличии оснований для его уменьшения; применении ставки налога, отличной от базовой, и т. п.

Коллегия судей отметила, что взаимоисключающие позиции или требования в административном процессе не могут существовать одновременно, поскольку исключают или противоречат друг другу. Фактически процессуальное поведение истицы/заявительницы заключается в уклонении от однозначного ответа на все вопросы, имеющие существенное значение для выяснения обстоятельств дела.

В то же время утверждение налогоплательщика о том, что получение дохода не подтверждается надлежащими доказательствами, опровергается материалами дела, а именно письменным ответом налогового органа Великобритании относительно выплат доходов от нерезидента, который подтверждает факт участия истицы в онлайн-платформе в качестве получателя выплат.

Учитывая изложенное, коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что факт получения апеллянтом дохода с источником происхождения за пределами Украины является доказанным, однако указанный доход истцом не декларировался, обязательные налоги и платежи не были уплачены, поэтому основания для отмены обжалуемых налоговых уведомлений-решений отсутствуют.

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