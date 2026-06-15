В ВСУ готовятся создать Киберсилы: за успешную операцию можно будет получить более 1 миллиона гривен

В новый киберрезерв смогут привлекать специалистов из ИТ-сферы, а за успешные операции предусмотрены крупные вознаграждения.

Фото: Getty Images

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В Украине могут создать отдельный род сил в составе Вооруженных сил, который будет отвечать за проведение военных киберопераций, защиту военных информационных систем, противодействие кибератакам и усиление обороноспособности государства в цифровой среде. Законопроект о Киберсилах ВСУ уже подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

В условиях стремительного развития технологий и роста киберугроз Украина должна не только защищаться, но и развивать собственные возможности для активных действий в киберпространстве.

В Комитете отмечают, что вопросы кибербезопасности и защиты киберпространства приобретают все большее значение. Развитие современных технологий, в частности искусственного интеллекта, создает новые вызовы для национальной безопасности, поэтому Украина должна заранее усиливать свои возможности в цифровой сфере.

Подчеркивается, что после принятия закона необходимо будет обеспечить Киберсилы надлежащими ресурсами и современными технологиями, чтобы они могли эффективно противодействовать российской агрессии и осуществлять мероприятия киберобороны.

По состоянию на сегодня законопроект ожидает рассмотрения парламентом во втором чтении.

Для чего предлагают создать Киберсилы

Создание Киберсил является одним из шагов на пути адаптации украинского законодательства к стандартам НАТО.

Авторы законодательной инициативы напоминают, что Альянс признал киберпространство отдельной сферой ведения операций наравне с сушей, морем и воздухом. Полномасштабная война также продемонстрировала, что кибератаки стали важной составляющей современных боевых действий.

Целью законопроекта является создание в составе ВСУ военной и технической структуры, которая будет отвечать за кибероборону государства, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в киберпространстве.

В документе отмечается, что одними из ключевых задач новых подразделений должны стать наращивание возможностей киберсдерживания, получение военного преимущества над противником и ослабление его возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

Какие полномочия получат Киберсилы

Законопроект №12349 определяет, что Киберсилы будут главным субъектом подготовки и проведения военных мероприятий киберобороны Украины.

Среди основных задач:

подготовка и проведение военных киберопераций;

защита суверенитета и неприкосновенности Украины в киберпространстве;

киберзащита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами в оборонной сфере;

проведение операций в электромагнитном спектре;

военное сотрудничество с НАТО, международными организациями и государствами-партнерами в сфере киберобороны.

Также Киберсилы смогут проводить специальную разведку и другие специальные мероприятия в киберпространстве для подготовки и проведения военных киберопераций.

Кроме того, предусмотрено взаимодействие с ИТ-компаниями, волонтерскими организациями, общественными объединениями и другими субъектами для подготовки и проведения мероприятий киберобороны.

Какой будет структура Киберсил

В структуру Киберсил предлагается включить:

орган военного управления Киберсил;

воинские части и подразделения;

военно-учебные и научные учреждения;

государственную исследовательскую инфраструктуру киберобороны;

специализированные лаборатории;

полигоны для выявления и анализа вредоносного программного обеспечения;

площадки для исследования кибератак и проведения научно-технических разработок.

Предусмотрено создание отдельного киберрезерва

Одной из ключевых новаций законопроекта является создание военного резерва Киберсил.

В него могут привлекаться граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые имеют необходимые знания, навыки и пройдут профессиональный отбор.

Документ предусматривает возможность оперативного привлечения резервистов к выполнению задач как в мирное время, так и в особый период.

При этом резервисты смогут выполнять задачи не только на территории воинских частей, но и дистанционно — из любой точки мира, если это позволяют технические возможности и имеется соответствующий приказ командования.

Также на службу в военном резерве Киберсил могут приниматься граждане, которые не подлежат мобилизации, но имеют необходимые профессиональные компетенции в сфере кибербезопасности.

Какие вознаграждения предлагают за успешные кибероперации

Отдельное внимание законопроект уделяет материальному стимулированию военнослужащих и служащих Киберсил.

Документ предусматривает, что должностные оклады военнослужащих и служащих Киберсил, деятельность которых непосредственно связана с планированием, координацией и реализацией задач киберобороны, предлагается установить с коэффициентом 1,8 от должностных окладов, определенных для соответствующих должностей в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, законопроект содержит нормы о единовременных дополнительных вознаграждениях для военнослужащих и служащих, которые участвовали в планировании и проведении успешных киберопераций.

В частности, по решению Президента Украины для кибероперации стратегического уровня, замыслом которой было предотвращение вооруженной агрессии против Украины, вознаграждение может составлять 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год это составляет 1 млн 331,2 тыс. грн.

Для киберопераций стратегического и оперативного уровней по военным целям противника и в поддержку государств-союзников Украины по решению Главнокомандующего ВСУ предусмотрено вознаграждение в размере 100 прожиточных минимумов, что по состоянию на 2026 год составляет 332,8 тыс. грн.

По решению командира Киберсил вознаграждение может составлять 25 прожиточных минимумов, или 83,2 тыс. грн.

Таким образом, законопроект предусматривает не только создание нового рода сил, но и финансовые стимулы для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности и проведения военных киберопераций.

Законопроект предлагает расширить систему киберобороны государства

Документ также предусматривает изменения в ряд законов Украины.

В частности, предлагается включить в перечень угроз обороне государства кибератаки или их совокупность, которые могут поставить под угрозу независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины, а также действия, направленные на поражение или повреждение критической инфраструктуры.

Кроме того, законопроектом предлагается создать национальную систему киберобороны, в которую войдут органы сектора безопасности и обороны, правоохранительные органы, разведывательные структуры и другие государственные органы, привлеченные к обеспечению кибербезопасности государства.

Во время подготовки документа ко второму чтению Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.

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