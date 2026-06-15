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Как будут платить военным после ранения: что гарантирует новая система Минобороны

15:21, 15 июня 2026
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В Минобороны разъяснили порядок выплат военнослужащим в случае ранения после реформы зарплат и отсрочек.
Как будут платить военным после ранения: что гарантирует новая система Минобороны
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В Министерстве обороны пояснили, какие выплаты в рамках реформы зарплат и отсрочек предусмотрены для военнослужащих в случае получения ранения и прохождения лечения.

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Как отмечают в ведомстве, в период стационарного лечения за военнослужащими сохраняются боевые выплаты в размере 100 тыс. грн в месяц. Такие выплаты могут начисляться в течение всего периода непрерывного лечения, но не более 12 месяцев.

В Минобороны также уточнили, что после получения ранения военнослужащий имеет право по собственному желанию остаться в своей боевой части.

«Нормативно-правовыми актами и сейчас это предусмотрено. В экспериментальном постановлении тоже это указано», — отметили в ведомстве.

Как было

Во время лечения после ранения, полученного в бою, за военнослужащим сохраняется основное денежное обеспечение по последней должности и назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен. Эти средства начисляются за весь период стационарного лечения — как в Украине, так и за рубежом, включая периоды перемещения между медицинскими учреждениями. Эти выплаты сохраняются и во время отпуска для лечения, но только при условии, что военно-врачебная комиссия (ВЛК) в своем заключении признает ранение тяжелым. Если травма не тяжелая, начисление дополнительного вознаграждения (100 000 гривен) после выписки из стационара прекращается.

Почему на это важно обратить внимание

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Так, средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели будет составлять около 300 тыс. грн в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых заданиях: 10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях и 40 тыс. грн за «штурмовой день». Эти выплаты будут применяться как к мобилизованным, так и к военнослужащим по контракту.

Отметим, что в Минобороны ответили, как будут увольнять военнослужащих, которые служат с 2014 и 2022 года.

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