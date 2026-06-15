Гражданину Бангладеш отказали в визе из-за неподтвержденной цели поездки: почему работодатель проиграл суд с МИД

Киевский окружной админсуд отказал в удовлетворении иска работодателя, который просил отменить решение об отказе в выдаче долгосрочной визы гражданину Бангладеш, отметив, что обжаловать такое решение должен сам заявитель, а не потенциальный работодатель.

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Киевский окружной административный суд рассмотрел дело по иску ООО к Министерству иностранных дел Украины об обжаловании решения Посольства Украины в Республике Индия об отказе в выдаче долгосрочной визы категории D04 гражданину Народной Республики Бангладеш, которого общество планировало трудоустроить в Украине.

Истец просил признать решение об отказе в выдаче визы противоправным и отменить его, а также обязать Министерство иностранных дел через Посольство Украины в Республике Индия повторно рассмотреть заявление на оформление визы.

Обстоятельства дела

ООО указывало, что выступало работодателем гражданина Народной Республики Бангладеш, для трудоустройства которого были оформлены необходимые документы, в частности получено разрешение на применение труда иностранца, подготовлен трудовой договор, оформлен страховой полис, а также предоставлены гарантийное и спонсорское письма и приглашение на работу. Общество также взяло на себя обязательства по финансовому обеспечению пребывания иностранца в Украине.

20 декабря 2024 года иностранец обратился в Посольство Украины в Республике Индия с заявлением об оформлении долгосрочной визы типа D04 с целью трудоустройства. После подачи необходимых документов его заявление было зарегистрировано в визовой информационно-телекоммуникационной системе.

Во время личного собеседования консульские должностные лица пришли к выводу, что заявитель не смог подтвердить цель планируемого пребывания в Украине. В частности, он не предоставил объяснений относительно заключения трудового договора, не смог сообщить информацию о компании-работодателе, месте своего пребывания в Украине и сроках будущего пребывания.

По результатам собеседования консульское должностное лицо приняло решение об отказе в выдаче долгосрочной визы на основании подпункта 8 пункта 28 Правил оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через её территорию, утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины №118 от 1 марта 2017 года, а именно в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих цель планируемого пребывания в Украине.

Не согласившись с таким решением, ООО обратилось в суд, считая отказ необоснованным и противоречащим законодательству. Истец подчёркивал, что все необходимые документы были поданы в полном объёме, а также ссылался на письмо Службы безопасности Украины об отсутствии решения о запрете въезда заявителю в Украину.

Министерство иностранных дел Украины возражало против удовлетворения иска и указывало, что подача полного пакета документов сама по себе не создаёт обязанности оформить визу. Ответчик настаивал, что решающее значение имели результаты собеседования, во время которого заявитель не подтвердил цель своей поездки в Украину.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что право на обращение в административный суд предполагает наличие конкретного нарушения прав, свобод или законных интересов именно того лица, которое подаёт иск.

Предметом спора по данному делу было решение об отказе в выдаче визы, принятое в отношении гражданина Народной Республики Бангладеш. Именно это лицо являлось заявителем в визовой процедуре, подавало документы, проходило собеседование и было непосредственным участником соответствующих административных правоотношений.

Суд подчеркнул, что индивидуальный акт субъекта властных полномочий порождает юридические последствия для того лица, которому он адресован или правового статуса которого непосредственно касается. В данном случае решение об отказе в выдаче визы касалось исключительно иностранного гражданина, а не ООО.

По убеждению суда, разрешение на применение труда иностранца, трудовой договор, гарантийное письмо, спонсорское письмо и другие документы, поданные в рамках визовой процедуры, не предоставляют работодателю самостоятельного субъективного права требовать оформления визы иностранцу и не создают права на обжалование решения, принятого по результатам рассмотрения индивидуального визового ходатайства другого лица.

Суд подчеркнул, что заинтересованность работодателя в прибытии работника в Украину не тождественна нарушению его права. Защите в административном судопроизводстве подлежит лишь непосредственно нарушенное право или охраняемый законом интерес, а не экономические либо организационные ожидания лица относительно результата административной процедуры, участником которой оно не является.

Отдельно суд по делу № 320/30515/25 отметил, что право на обращение за получением визы, как и право на обжалование решения об отказе в её выдаче, является личным правом заявителя. Обращение в суд юридического лица с требованиями об отмене решения, принятого в отношении другого лица, фактически приводило бы к подмене волеизъявления этого лица и вмешательству в сферу его личных прав.

Суд указал, что даже наличие договорных отношений между работодателем и иностранцем не предоставляет работодателю полномочий действовать вместо этого лица в вопросах, касающихся его права на въезд в Украину и получение визы.

Ссылаясь на практику Европейский суд по правам человека, в частности решения по делам Burden v. the United Kingdom, Norris v. Ireland и Klass and Others v. Germany, суд подчеркнул, что лицо может обжаловать решение только при условии, если оно непосредственно затронуто соответствующей мерой. Абстрактная или опосредованная заинтересованность не является достаточным основанием для обращения в суд.

По выводу суда, ООО не доказало наличие собственного нарушенного права либо законного интереса, который подлежал бы защите путём отмены решения об отказе в выдаче визы другому лицу. Именно гражданин Народной Республики Бангладеш как адресат индивидуального акта является надлежащим лицом для обжалования такого решения.

В связи с отсутствием у истца надлежащего процессуального статуса для обжалования решения об отказе в выдаче визы суд не давал оценки доводам сторон относительно достаточности поданных документов, результатов собеседования, значения письма СБУ, статуса Бангладеш как страны миграционного риска либо соблюдения процедуры апелляционного пересмотра визового решения.

Киевский окружной административный суд пришёл к выводу, что оспариваемое решение является индивидуальным актом, принятым в отношении гражданина Народной Республики Бангладеш, а не в отношении ООО, поэтому оснований для удовлетворения иска нет.

В удовлетворении иска ООО к Министерству иностранных дел Украины о признании противоправным и отмене решения об отказе в выдаче визы отказано полностью.

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