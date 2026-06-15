ЕС может ограничить право вето для новых членов, в частности и Украины: что известно

Украина, а также другие новые страны-члены ЕС могут получить ограниченное право вето на старте.

Фото: Getty Images

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Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что будущие страны-члены Европейского Союза могут на старте членства не получить полного права вето.

Как отмечают в СМИ, об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

В ответ на вопрос о возможном ограничении права вето для Украины на начальном этапе членства Кос отметила, что необходимо убедиться в соблюдении новыми членами ЕС европейских правил в долгосрочной перспективе — через 5, 10 или 15 лет.

По ее словам, сейчас подобные подходы отрабатываются, в частности на примере Черногории, и речь идет о формировании нового поколения договоров о вступлении с дополнительными предохранителями.

Кос подчеркнула, что детали будут определяться отдельно для каждой страны уже на этапе финализации соглашений.

Напомним, что Европейский союз 15 июня официально начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

По ее словам, государства-члены ЕС дали «зеленый свет» для начала переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Европейскому союзу.

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