Арбитражный управляющий по делам о банкротстве: полномочия, обязанности и ключевая роль в процедуре

Какие функции выполняет арбитражный управляющий, кто может занимать эту должность и какие требования устанавливает законодательство.

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Когда предприятие или физическое лицо больше не могут своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, законодательство предусматривает специальные механизмы урегулирования такой ситуации. Одной из ключевых фигур в процедурах банкротства и неплатежеспособности является арбитражный управляющий. Именно он обеспечивает проведение предусмотренных законом процедур, контролирует соблюдение прав всех участников процесса и выполняет ряд важных полномочий, направленных на восстановление платежеспособности должника или удовлетворение требований кредиторов. В Министерстве юстиции объяснили, кто может стать арбитражным управляющим, какие функции он выполняет и какие требования к нему установлены законодательством.

В случае возникновения у предприятия или физического лица неспособности выполнить после наступления установленного срока денежные обязательства перед кредиторами законодательство Украины предусматривает специальные правовые механизмы урегулирования таких отношений.

Основным нормативно-правовым актом, который определяет условия и порядок восстановления платежеспособности должника — юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также условия и порядок восстановления платежеспособности физического лица, является Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Ключевую роль в этом процессе играет арбитражный управляющий. Его деятельность направлена на обеспечение надлежащего проведения процедур, предусмотренных Кодексом, защиту прав и законных интересов должника и кредиторов, а также осуществление определенных законом полномочий во время производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности).

Что такое арбитражный управляющий

Арбитражный управляющий — это физическое лицо, которое получило соответствующее свидетельство и внесено в Единый реестр арбитражных управляющих Украины. Он является субъектом независимой профессиональной деятельности.

Согласно статьям 10 и 13 Кодекса Украины по процедурам банкротства, любое незаконное влияние, давление или вмешательство в деятельность арбитражного управляющего запрещаются.

Это означает, что во время выполнения своих полномочий арбитражный управляющий действует самостоятельно и независимо от должника, кредиторов, органов государственной власти и других лиц, руководствуясь требованиями законодательства и судебными решениями по конкретному делу о банкротстве или неплатежеспособности.

Составной частью системы организации профессиональной деятельности арбитражных управляющих является их самоуправление. Оно основывается на принципах выборности, гласности, подотчетности и обязательности исполнения решений органов саморегулируемой организации.

Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих является Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины — всеукраинская негосударственная некоммерческая профессиональная организация, которая объединяет всех арбитражных управляющих страны и обеспечивает реализацию задач их самоуправления.

Функции и полномочия этой организации определены статьей 33 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Какие функции выполняет арбитражный управляющий

Арбитражный управляющий является участником дела о банкротстве или неплатежеспособности, которого назначает хозяйственный суд для осуществления соответствующих судебных процедур.

В зависимости от стадии производства он может выполнять функции:

распорядителя имущества должника;

управляющего санацией;

ликвидатора банкрота;

управляющего реструктуризацией долгов;

управляющего реализацией имущества должника.

Кроме того, для проведения процедуры превентивной реструктуризации хозяйственный суд может назначить администратора превентивной реструктуризации из числа арбитражных управляющих.

Каждый из этих статусов предусматривает отдельный объем полномочий, определенный Кодексом Украины по процедурам банкротства, в частности статьями 33-3, 44, 50, 61 и 114.

При этом одно и то же лицо может выполнять полномочия арбитражного управляющего на всех стадиях производства по делу о банкротстве в соответствии с требованиями законодательства.

За выполнение своих функций арбитражный управляющий получает денежное вознаграждение, порядок выплаты которого определен статьей 30 Кодекса.

Права арбитражного управляющего

Статья 12 Кодекса Украины по процедурам банкротства определяет ряд прав арбитражного управляющего.

В частности, он имеет право:

обращаться в суд;

созывать собрания кредиторов и заседания комитета кредиторов и участвовать в них с правом совещательного голоса;

привлекать на договорных началах других лиц и специализированные организации для выполнения своих полномочий;

получать документы и информацию, необходимые для работы;

пользоваться сведениями из государственных реестров;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Какие обязанности возложены на арбитражного управляющего

Среди основных обязанностей арбитражного управляющего закон определяет:

неукоснительное соблюдение требований законодательства;

принятие мер по защите имущества должника;

проведение анализа финансово-хозяйственного состояния, инвестиционной и иной деятельности должника и представление результатов такого анализа в хозяйственный суд;

внесение сведений о финансовом состоянии должников и ходе производства в соответствующий реестр;

недопущение конфликта интересов и немедленное уведомление суда о его наличии;

информирование правоохранительных органов, органов по вопросам предотвращения коррупции и Службы безопасности Украины о выявленных нарушениях законодательства, которые могут содержать признаки уголовных или административных правонарушений;

неразглашение информации, полученной во время выполнения профессиональных обязанностей;

обеспечение охраны государственной тайны;

соблюдение требований антикоррупционного законодательства;

добросовестное и разумное выполнение предоставленных полномочий.

Кто может стать арбитражным управляющим

Требования к кандидатам определены статьей 11 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Арбитражным управляющим может быть гражданин Украины, который:

имеет высшее юридическое или экономическое образование второго (магистерского) уровня;

имеет общий стаж работы по специальности не менее трех лет или как минимум один год опыта работы на руководящих должностях после получения соответствующего образования;

прошел специальное обучение, стажировку или работал помощником арбитражного управляющего в течение шести месяцев в установленном порядке;

владеет государственным языком;

успешно сдал квалификационный экзамен.

Кто не может быть арбитражным управляющим

Законодательство также устанавливает перечень ограничений.

Не может быть арбитражным управляющим лицо, которое:

признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

имеет неснятую или непогашенную судимость;

не может выполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья;

лишено права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью;

в течение последних трех лет было лишено права на осуществление деятельности арбитражного управляющего в качестве дисциплинарного взыскания.

Таким образом, арбитражный управляющий является одной из центральных фигур в процедурах банкротства и неплатежеспособности. Именно от его профессионализма, независимости и соблюдения требований законодательства в значительной степени зависит эффективность восстановления платежеспособности должника или проведения процедуры банкротства с учетом интересов всех сторон процесса.

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