Мужчина утверждал, что его двое суток удерживали в ТЦК, и требовал отменить мобилизацию: что решил суд

Истец настаивал, что его мобилизовали незаконно, однако суд не увидел оснований для отмены последствий уже состоявшегося призыва.

Иллюстративные фото, источник - enovosty.com

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Третий апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска военнослужащего об отмене приказа о мобилизации, признании действий ТЦК противоправными и увольнении с военной службы. Суд поддержал подход Верховного Суда, согласно которому даже возможное признание процедуры призыва противоправной не влечет автоматического увольнения лица со службы.

Истец утверждал, что его незаконно задержали и удерживали сотрудники ТЦК, после чего мобилизовали и направили в воинскую часть Национальной гвардии. В связи с этим он просил отменить приказ о призыве, признать действия должностных лиц противоправными, исключить его из списков личного состава и уволить с военной службы.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что после фактического призыва и зачисления лица в воинскую часть приказ о мобилизации считается реализованным индивидуальным актом, действие которого исчерпано. Поэтому его отмена сама по себе не может быть основанием для увольнения с военной службы.

Обстоятельства дела

Истец состоял на воинском учете и в феврале 2025 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого приказом начальника ТЦК он был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть Национальной гвардии Украины. Соответствующим приказом командира части его зачислили в списки личного состава и поставили на все виды обеспечения.

Впоследствии воинская часть издала приказ, согласно которому военнослужащий считался самовольно оставившим место службы и отсутствовавшим без уважительных причин. Позже его вывели в распоряжение командира части.

Считая свою мобилизацию незаконной, мужчина обратился в суд. Помимо прочего, он требовал признать противоправными действия должностных лиц ТЦК, отменить приказ о мобилизации и обязать воинскую часть уволить его со службы.

Позиция суда

Коллегия судей отметила, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, которые наделены законом полномочиями по проведению мобилизации и призыву граждан на военную службу в особый период.

Суд также учел правовую позицию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23. В ней Верховный Суд указал, что процедура призыва военнообязанного во время мобилизации является необратимой, а даже признание процедуры призыва противоправной не приводит к автоматическому увольнению лица с военной службы и не восстанавливает его прежнее положение.

Коллегия судей подчеркнула, что приказ о мобилизации является индивидуальным правовым актом. После его исполнения — фактического призыва и зачисления в воинскую часть — такой акт считается реализованным и исчерпывает свое действие. Именно поэтому признание действий противоправными или отмена приказа о призыве не повлечет последствием увольнение лица с военной службы.

Суд отдельно обратил внимание, что после призыва возникают новые правоотношения, связанные с прохождением военной службы. Законодательство не предусматривает механизма увольнения военнослужащего путем отмены приказа о призыве либо приказа о зачислении в воинскую часть. Вместо этого основания для увольнения во время военного положения определены статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

По мнению суда, требование обязать воинскую часть уволить истца со службы фактически выходит за пределы правоотношений, связанных с его призывом во время мобилизации.

Что решил суд

Третий апелляционный административный суд пришел к выводу, что доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, и оставил ее без удовлетворения. Соответственно, решение Днепропетровского окружного административного суда по делу №160/23234/25 об отказе в удовлетворении иска оставлено без изменений.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил сформированный Верховным Судом подход: после фактического призыва и зачисления лица в воинскую часть отмена приказа о мобилизации не является самостоятельным правовым основанием для увольнения военнослужащего со службы.

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