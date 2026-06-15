Чоловік стверджував, що його дві доби утримували в ТЦК, і вимагав скасувати мобілізацію: що вирішив суд

Позивач наполягав, що його мобілізували незаконно, однак суд не побачив підстав для скасування наслідків уже реалізованого призову.

Ілюстративне фото, джерело - enovosty.com

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Третій апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, який відмовив у задоволенні позову військовослужбовця щодо скасування наказу про мобілізацію, визнання дій ТЦК протиправними та звільнення з військової служби. Суд підтримав підхід Верховного Суду, відповідно до якого навіть можливе визнання процедури призову протиправною не тягне автоматичного звільнення особи зі служби.

Позивач стверджував, що його незаконно затримали та утримували працівники ТЦК, після чого мобілізували та направили до військової частини Національної гвардії. У зв'язку з цим він просив скасувати наказ про призов, визнати дії посадових осіб протиправними, виключити його зі списків особового складу та звільнити з військової служби.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції, що після фактичного призову та зарахування особи до військової частини наказ про мобілізацію вважається реалізованим індивідуальним актом, дія якого вичерпана. Тому його скасування саме по собі не може бути підставою для звільнення з військової служби.

Обставини справи

Позивач перебував на військовому обліку та у лютому 2025 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього наказом начальника ТЦК його було призвано на військову службу під час мобілізації та направлено до військової частини Національної гвардії України. Відповідним наказом командира частини його зарахували до списків особового складу та поставили на всі види забезпечення.

Згодом військова частина видала наказ, згідно з яким військовослужбовець вважався таким, що самовільно залишив місце служби та був відсутній без поважних причин. Пізніше його вивели в розпорядження командира частини.

Вважаючи свою мобілізацію незаконною, чоловік звернувся до суду. Серед іншого він вимагав визнати протиправними дії посадових осіб ТЦК, скасувати наказ про мобілізацію та зобов'язати військову частину звільнити його зі служби.

Позиція суду

Колегія суддів зазначила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які наділені законом повноваженнями щодо проведення мобілізації та призову громадян на військову службу під час особливого періоду.

Суд також врахував правову позицію Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, викладену у постанові від 5 лютого 2025 року у справі №160/2592/23. У ній Верховний Суд зазначив, що процедура призову військовозобов'язаного під час мобілізації є незворотною, а навіть визнання процедури призову протиправною не призводить до автоматичного звільнення особи з військової служби та не відновлює її попереднє становище.

Колегія суддів наголосила, що наказ про мобілізацію є індивідуальним правовим актом. Після його виконання — фактичного призову та зарахування до військової частини — такий акт вважається реалізованим і вичерпує свою дію. Саме тому визнання дій протиправними або скасування наказу про призов не матиме наслідком звільнення особи з військової служби.

Суд окремо звернув увагу, що після призову виникають нові правовідносини щодо проходження військової служби. Законодавство не передбачає механізму звільнення військовослужбовця шляхом скасування наказу про призов або наказу про зарахування до військової частини. Натомість підстави для звільнення під час воєнного стану визначені статтею 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

На думку суду, вимога зобов'язати військову частину звільнити позивача зі служби фактично виходить за межі правовідносин щодо його призову під час мобілізації.

Що вирішив суд

Третій апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, та залишив її без задоволення. Відповідно, рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі 160/23234/25 про відмову в задоволенні позову залишено без змін.

Таким чином, апеляційний суд підтвердив сформований Верховним Судом підхід: після фактичного призову та зарахування особи до військової частини скасування наказу про мобілізацію не є самостійною правовою підставою для звільнення військовослужбовця зі служби.

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