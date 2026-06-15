Арбітражний керуючий у справах про банкрутство: повноваження, обов’язки та ключова роль у процедурі

Які функції виконує арбітражний керуючий, хто може обіймати цю посаду та які вимоги встановлює законодавство.

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Коли підприємство або фізична особа більше не можуть своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання перед кредиторами, законодавство передбачає спеціальні механізми врегулювання такої ситуації. Однією з ключових фігур у процедурах банкрутства та неплатоспроможності є арбітражний керуючий. Саме він забезпечує проведення процедур, визначених законом, контролює дотримання прав усіх учасників процесу та виконує низку важливих повноважень, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника або задоволення вимог кредиторів. У Міністерстві юстиції пояснили, хто може стати арбітражним керуючим, які функції він виконує та які вимоги до нього встановлені законодавством.

У разі виникнення у підприємства або фізичної особи неспроможності виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами законодавство України передбачає спеціальні правові механізми врегулювання таких відносин.

Основним нормативно-правовим актом, який визначає умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також умови та порядок відновлення платоспроможності фізичної особи, є Кодекс України з процедур банкрутства.

Ключову роль у цьому процесі відіграє арбітражний керуючий. Його діяльність спрямована на забезпечення належного проведення процедур, передбачених Кодексом, захист прав та законних інтересів боржника і кредиторів, а також здійснення визначених законом повноважень під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Що таке арбітражний керуючий

Арбітражний керуючий — це фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Він є суб’єктом незалежної професійної діяльності.

Відповідно до статей 10 та 13 Кодексу України з процедур банкрутства, будь-який незаконний вплив, тиск або втручання в діяльність арбітражного керуючого забороняються.

Це означає, що під час виконання своїх повноважень арбітражний керуючий діє самостійно та незалежно від боржника, кредиторів, органів державної влади та інших осіб, керуючись вимогами законодавства і судовими рішеннями у конкретній справі про банкрутство або неплатоспроможність.

Складовою системи організації професійної діяльності арбітражних керуючих є їхнє самоврядування. Воно ґрунтується на принципах виборності, гласності, підзвітності та обов’язковості виконання рішень органів саморегулівної організації.

Саморегулівною організацією арбітражних керуючих є Національна асоціація арбітражних керуючих України — всеукраїнська недержавна некомерційна професійна організація, яка об’єднує всіх арбітражних керуючих країни та забезпечує реалізацію завдань їхнього самоврядування.

Функції та повноваження цієї організації визначені статтею 33 Кодексу України з процедур банкрутства.

Які функції виконує арбітражний керуючий

Арбітражний керуючий є учасником справи про банкрутство або неплатоспроможність, якого призначає господарський суд для здійснення відповідних судових процедур.

Залежно від стадії провадження він може виконувати функції:

розпорядника майна боржника;

керуючого санацією;

ліквідатора банкрута;

керуючого реструктуризацією боргів;

керуючого реалізацією майна боржника.

Крім того, для проведення процедури превентивної реструктуризації господарський суд може призначити адміністратора превентивної реструктуризації з числа арбітражних керуючих.

Кожен із цих статусів передбачає окремий обсяг повноважень, визначений Кодексом України з процедур банкрутства, зокрема статтями 33-3, 44, 50, 61 та 114.

При цьому одна й та сама особа може виконувати повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог законодавства.

За виконання своїх функцій арбітражний керуючий отримує грошову винагороду, порядок виплати якої визначений статтею 30 Кодексу.

Права арбітражного керуючого

Стаття 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначає низку прав арбітражного керуючого.

Зокрема, він має право:

звертатися до суду;

скликати збори кредиторів та засідання комітету кредиторів і брати в них участь із правом дорадчого голосу;

залучати на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації для виконання своїх повноважень;

отримувати документи та інформацію, необхідні для роботи;

користуватися відомостями з державних реєстрів;

здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.

Які обов’язки покладені на арбітражного керуючого

Серед основних обов’язків арбітражного керуючого закон визначає:

неухильне дотримання вимог законодавства;

вжиття заходів щодо захисту майна боржника;

проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника і подання результатів такого аналізу до господарського суду;

внесення відомостей про фінансовий стан боржників та перебіг провадження до відповідного реєстру;

недопущення конфлікту інтересів та негайне повідомлення суду про його наявність;

інформування правоохоронних органів, органів із питань запобігання корупції та Служби безпеки України про виявлені порушення законодавства, що можуть містити ознаки кримінальних або адміністративних правопорушень;

нерозголошення інформації, отриманої під час виконання професійних обов’язків;

забезпечення охорони державної таємниці;

дотримання вимог антикорупційного законодавства;

добросовісне та розсудливе виконання наданих повноважень.

Хто може стати арбітражним керуючим

Вимоги до кандидатів визначені статтею 11 Кодексу України з процедур банкрутства.

Арбітражним керуючим може бути громадянин України, який:

має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

має загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або щонайменше один рік досвіду роботи на керівних посадах після здобуття відповідної освіти;

пройшов спеціальне навчання, стажування або працював помічником арбітражного керуючого протягом шести місяців у встановленому порядку;

володіє державною мовою;

успішно склав кваліфікаційний іспит.

Хто не може бути арбітражним керуючим

Законодавство також встановлює перелік обмежень.

Не може бути арбітражним керуючим особа, яка:

визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною;

має незняту або непогашену судимість;

не може виконувати професійні обов’язки за станом здоров’я;

позбавлена права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю;

протягом останніх трьох років була позбавлена права на здійснення діяльності арбітражного керуючого як дисциплінарного стягнення.

Таким чином, арбітражний керуючий є однією з центральних фігур у процедурах банкрутства та неплатоспроможності. Саме від його професійності, незалежності та дотримання вимог законодавства значною мірою залежить ефективність відновлення платоспроможності боржника або проведення процедури банкрутства з урахуванням інтересів усіх сторін процесу.

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