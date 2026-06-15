  1. В Україні

ЄС може обмежити право вето для нових членів, зокрема і України: що відомо

11:27, 15 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна, а також і інші нові країни-члени ЄС можуть отримати обмежене право вето на старті.
ЄС може обмежити право вето для нових членів, зокрема і України: що відомо
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що майбутні країни-члени Європейського Союзу можуть на старті членства не отримати повного права вето.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказують у ЗМІ, про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

У відповідь на запитання щодо можливого обмеження права вето для України на початковому етапі членства Кос зазначила, що необхідно переконатися у дотриманні новими членами ЄС європейських правил у довгостроковій перспективі — через 5, 10 або 15 років.

За її словами, зараз подібні підходи відпрацьовуються, зокрема на прикладі Чорногорії, і мова йде про формування нового покоління договорів про вступ із додатковими запобіжниками.

Кос підкреслила, що деталі будуть визначатися окремо для кожної країни вже на етапі фіналізації угод.

Нагадаємо, що Європейський союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомила президентка Роберта Мецола.

За її словами, держави-члени ЄС дали «зелене світло» для початку переговорів про приєднання України та Молдови до Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС не може відмовляти бізнесу без конкретних причин — ВС про блокування податкових накладних

Верховний Суд зазначив, що формальні відмови без конкретизації підстав не відповідають вимогам адміністративної процедури.

За втрату гуманітарки та товарів на складах будуть платити керівники: у Раді пропонують змінити митні правила

У Верховній Раді пропонують запровадити солідарну відповідальність за втрату товарів на митних складах і гуманітарної допомоги.

Верховний Суд пояснив у яких випадках винуватці ДТП звільняються від кримінальної відповідальності

Чи можна звільнити водія від кримінальної відповідальності, якщо він примирився з потерпілим, але порушив публічний інтерес.

Виплати за виробничі травми будуть призначати до завершення розслідування

Законопроєкт передбачає окремі умови призначення страхових виплат для учасників бойових дій та новий порядок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності до завершення розслідування виробничої травми.

Киянка звинуватила оператора у втраті 584 тисяч гривень допомоги від ООН через відключений номер

50 млн грн моральної шкоди за заблоковану SIM-картку: чи визнають суди такі вимоги обґрунтованими

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]