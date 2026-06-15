ЄС може обмежити право вето для нових членів, зокрема і України: що відомо

Україна, а також і інші нові країни-члени ЄС можуть отримати обмежене право вето на старті.

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що майбутні країни-члени Європейського Союзу можуть на старті членства не отримати повного права вето.

Як вказують у ЗМІ, про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

У відповідь на запитання щодо можливого обмеження права вето для України на початковому етапі членства Кос зазначила, що необхідно переконатися у дотриманні новими членами ЄС європейських правил у довгостроковій перспективі — через 5, 10 або 15 років.

За її словами, зараз подібні підходи відпрацьовуються, зокрема на прикладі Чорногорії, і мова йде про формування нового покоління договорів про вступ із додатковими запобіжниками.

Кос підкреслила, що деталі будуть визначатися окремо для кожної країни вже на етапі фіналізації угод.

Нагадаємо, що Європейський союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомила президентка Роберта Мецола.

За її словами, держави-члени ЄС дали «зелене світло» для початку переговорів про приєднання України та Молдови до Європейського Союзу.

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