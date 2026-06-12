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15 червня стартують офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу: рішення підтримали усі держави ЄС

20:43, 12 червня 2026
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Країни-члени ЄС дали «зелене світло» для запуску переговорів про приєднання України та Молдови до Євросоюзу.
15 червня стартують офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу: рішення підтримали усі держави ЄС
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Європейський союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомила президентка Роберта Мецола.

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За її словами, держави-члени ЄС дали «зелене світло» для початку переговорів про приєднання України та Молдови до Європейського Союзу.

Вона зазначила, що відкриття перших переговорних розділів, які стосуються демократії, правосуддя та верховенства права, підкреслює зусилля обох країн у проведенні реформ і їхню відданість європейським цінностям.

Президентка Європарламенту також наголосила, що Україна та Молдова продовжують рух до членства в ЄС, попри російську агресію, загрози та спроби залякування.

«Розширення є нашим найпотужнішим геополітичним інструментом, а Україна та Молдова належать до Європи», — заявила Роберта Мецола.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує офіційно відкрити переговорний процес щодо вступу України та Молдови 15 червня.

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ЄСПЛ Україна Євросоюз

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