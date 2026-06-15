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Як платитимуть військовим після поранення: що гарантує нова система Міноборони

15:21, 15 червня 2026
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У Міноборони роз’яснили порядок виплат військовим у разі поранення після реформи зарплат та відстрочок.
Як платитимуть військовим після поранення: що гарантує нова система Міноборони
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У Міністерстві оборони пояснили, які виплати у межах реформи зарплат та відстрочок передбачені для військовослужбовців у разі отримання поранення та проходження лікування.

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Як зазначають у відомстві, у період стаціонарного лікування за військовими зберігаються бойові виплати у розмірі 100 тис. грн на місяць. Такі виплати можуть нараховуватися протягом усього періоду безперервного лікування, але не більше ніж 12 місяців.

У Міноборони також уточнили, що після отримання поранення військовослужбовець має право за власним бажанням залишитися у своїй бойовій частині.

«Нормативно-правовими актами й зараз це передбачено. В експериментальній постанові теж це зазначено», - вказали у відомстві.

Як було

Під час лікування після поранення, отриманого в бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень. Ці кошти нараховуються за весь час стаціонарного лікування – як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами. Ці виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія (ВЛК) у своєму висновку визнає поранення тяжким. Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди (100 000 гривень) після виписки зі стаціонару припиняється.

Чому на це важливо звернути увагу

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Так, середній рівень грошового забезпечення для піхотинців у межах нової моделі буде становити близько 300 тис. грн на місяць, а максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Також передбачено додаткові виплати за участь у бойових завданнях: 10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях та 40 тис. грн за «штурмовий день». Ці виплати застосовуватимуться як до мобілізованих, так і до військовослужбовців за контрактом.

Крім того, у Міноборони відповіли, як будуть звільняти військовослужбовців, які служать з 2014 та 2022 року.

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