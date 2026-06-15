У ЗСУ готуються створити Кіберсили: за успішну операцію можна буде отримати понад 1 мільйон гривень

До нового кіберрезерву зможуть залучати фахівців з ІТ, а за успішні операції передбачені великі винагороди.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть створити окремий рід сил у складі Збройних сил, який відповідатиме за проведення військових кібероперацій, захист військових інформаційних систем, протидію кібератакам та посилення обороноздатності держави в цифровому середовищі. Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ вже підготовлений до розгляду у другому читанні.

В умовах стрімкого розвитку технологій та зростання кіберзагроз Україна має не лише захищатися, а й розвивати власні спроможності для активних дій у кіберпросторі.

У Комітеті зазначають, що питання кібербезпеки та захисту кіберпростору набувають дедалі більшого значення. Розвиток сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, створює нові виклики для національної безпеки, тому Україна має завчасно посилювати свої спроможності у цифровій сфері.

Наголошується, що після ухвалення закону необхідно буде забезпечити Кіберсили належними ресурсами та сучасними технологіями, аби вони могли ефективно протидіяти російській агресії та здійснювати заходи кібероборони.

Станом на сьогодні законопроєкт очікує на розгляд парламентом у другому читанні.

Для чого пропонують створити Кіберсили

Створення Кіберсил є одним із кроків на шляху адаптації українського законодавства до стандартів НАТО.

Автори законодавчої ініціативи нагадують, що Альянс визнав кіберпростір окремою сферою ведення операцій нарівні із сушею, морем та повітрям. Повномасштабна війна також продемонструвала, що кібератаки стали важливою складовою сучасних бойових дій.

Метою законопроєкту є створення у складі ЗСУ військової та технічної структури, яка відповідатиме за кібероборону держави, захист суверенітету та територіальної цілісності України в кіберпросторі.

У документі зазначено, що одними з ключових завдань нових підрозділів мають стати нарощування спроможностей кіберстримування, здобуття військової переваги над противником та послаблення його можливостей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

Які повноваження отримають Кіберсили

Законопроєкт №12349 визначає, що Кіберсили будуть головним суб’єктом підготовки та проведення військових заходів кібероборони України.

Серед основних завдань:

підготовка та проведення військових кібероперацій;

захист суверенітету та недоторканності України в кіберпросторі;

кіберзахист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами в оборонній сфері;

проведення операцій в електромагнітному спектрі;

військова співпраця з НАТО, міжнародними організаціями та державами-партнерами у сфері кібероборони.

Також Кіберсили зможуть проводити спеціальну розвідку та інші спеціальні заходи в кіберпросторі для підготовки й проведення військових кібероперацій.

Крім того, передбачено взаємодію з ІТ-компаніями, волонтерськими організаціями, громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами для підготовки та проведення заходів кібероборони.

Якою буде структура Кіберсил

До структури Кіберсил пропонується включити:

орган військового управління Кіберсил;

військові частини та підрозділи;

військово-навчальні й наукові заклади;

державну дослідницьку інфраструктуру кібероборони;

спеціалізовані лабораторії;

полігони для виявлення та аналізу шкідливого програмного забезпечення;

майданчики для дослідження кібератак і проведення науково-технічних розробок.

Передбачено створення окремого кіберрезерву

Однією з ключових новацій законопроєкту є створення військового резерву Кіберсил.

До нього можуть залучатися громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають необхідні знання, навички та пройдуть професійний відбір.

Документ передбачає можливість оперативного залучення резервістів до виконання завдань як у мирний час, так і в особливий період.

При цьому резервісти зможуть виконувати завдання не лише на території військових частин, а й дистанційно — з будь-якої точки світу, якщо це дозволяють технічні можливості та є відповідний наказ командування.

Також на службу у військовому резерві Кіберсил можуть прийматися громадяни, які не підлягають мобілізації, але мають необхідні професійні компетенції у сфері кібербезпеки.

Які винагороди пропонують за успішні кібероперації

Окрему увагу законопроєкт приділяє матеріальному стимулюванню військовослужбовців та службовців Кіберсил.

Документ передбачає, що посадові оклади військовослужбовців і службовців Кіберсил, діяльність яких безпосередньо пов’язана з плануванням, координацією та реалізацією завдань кібероборони, пропонується встановити з коефіцієнтом 1,8 від посадових окладів, визначених для відповідних посад у Збройних силах України.

Крім того, законопроєкт містить норми про одноразові додаткові винагороди для військовослужбовців і службовців, які брали участь у плануванні та проведенні успішних кібероперацій.

Зокрема, за рішенням Президента України для кібероперації стратегічного рівня, задумом якої було запобігання збройній агресії проти України, винагорода може становити 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на 2026 рік це становить 1 млн 331,2 тис. грн.

Для кібероперацій стратегічного та оперативного рівнів по військових цілях противника та на підтримку держав-союзників України за рішенням Головнокомандувача ЗСУ передбачено винагороду у розмірі 100 прожиткових мінімумів, що станом на 2026 рік становить 332,8 тис. грн.

За рішенням командира Кіберсил винагорода може становити 25 прожиткових мінімумів, або 83,2 тис. грн.

Таким чином, законопроєкт передбачає не лише створення нового роду сил, а й фінансові стимули для залучення та утримання висококваліфікованих фахівців у сфері кібербезпеки та проведення військових кібероперацій.

Законопроєкт пропонує розширити систему кібероборони держави

Документ також передбачає зміни до низки законів України.

Зокрема, пропонується включити до переліку загроз обороні держави кібератаки або їх сукупність, які можуть поставити під загрозу незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України, а також дії, спрямовані на ураження або пошкодження критичної інфраструктури.

Крім того, законопроєктом пропонується створити національну систему кібероборони, до якої увійдуть органи сектору безпеки та оборони, правоохоронні органи, розвідувальні структури та інші державні органи, залучені до забезпечення кібербезпеки держави.

Під час підготовки документа до другого читання Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.