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Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

13:53, 15 июня 2026
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В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.
Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения
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Статистика СЗЧ в Украине достигла рекордных отметок — более 255 тысяч производств по состоянию на конец 2025 года. Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно учета смягчающих обстоятельств при применении наказания за самовольное оставление воинской части по отношению к военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях, связанных с защитой Украины».

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Инициатива, изложенная в проекте № 15328, предлагает разрешить судам применять статью 75 УК (испытательный срок) к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

Автор законопроекта предлагает отойти от безальтернативного лишения свободы для определенной категории военнослужащих, признавая, что государственная система не способна отправлять за решетку такое количество граждан, особенно тех, кто рисковал жизнью на передовой.

В обосновании законопроекта отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано около 255 тысяч случаев самовольного оставления воинской части и более 56,2 тысячи случаев дезертирства.

Автор законодательной инициативы связывает такие показатели с рядом постоянных проблем, в частности с применением принудительных методов во время мобилизации, пренебрежительным отношением отдельных командиров к подчиненным, а также психологическим истощением военнослужащих, которые длительное время не имеют возможности уволиться со службы или перевестись на тыловые должности. По его словам, именно эти факторы нередко становятся причинами оставления военнослужащими места службы.

Изменения в статью 75 УК

Сейчас статья 75 Уголовного кодекса запрещает освобождение от отбывания наказания с испытанием для лиц, совершивших преступления по статьям 403, 405, 407, 408 и 429 в условиях военного положения.

Проект предлагает исключить статью 407 из этого перечня запретов. Это означает, что суд получит право назначать испытательный срок вместо реального заключения за самовольное оставление части, учитывая личность виновного и обстоятельства дела.

Как предлагают изменить ответственность за СЗЧ

Законопроект предлагает дифференцировать ответственность за самовольное оставление воинской части (СЗЧ) в зависимости от оснований прохождения военной службы.

Для военнослужащих, проходящих службу по контракту, наказание за СЗЧ в условиях военного положения продолжительностью более трех суток предлагается оставить без изменений. В соответствии с ч. 5 ст. 407 УК Украины им будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В то же время для мобилизованных военнослужащих, которые не проходят службу по контракту и принимали участие в боевых действиях, предусмотрен более мягкий подход.

В частности, в условиях особого периода (кроме военного положения) за СЗЧ предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет с обязательным применением ст. 75 УК Украины, которая позволяет освобождение от отбывания наказания с испытанием.

В случае совершения такого правонарушения в условиях военного положения или в боевой обстановке наказание для этой категории военнослужащих составит от 2 до 3 лет лишения свободы. При этом также предусматривается обязательное применение испытательного срока при условии, что лицо принимало участие в боевых действиях.

Юридические последствия и потенциальное влияние законопроекта

Автор законопроекта отмечает, что документ не претендует на абсолютное юридическое совершенство, однако призван положить начало профессиональной дискуссии относительно подходов к ответственности за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

С точки зрения правового регулирования, участие военнослужащего в боевых действиях фактически становится ключевым обстоятельством, позволяющим применять более мягкий подход к наказанию и избежать реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Кроме того, для мобилизованных военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, предлагается существенно снизить максимальный срок наказания за СЗЧ в условиях военного положения — с нынешних 10 годов лишения свободы до 3 лет с возможностью применения испытательного срока.

В обосновании законопроекта также отмечается, что предложенные изменения могут способствовать снижению социального напряжения вокруг вопросов мобилизации и ответственности военнослужащих, а также учесть особенности прохождения службы лицами, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях.

Законопроект направлен на защиту военнослужащих, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, но длительное время не имели возможности получить отдых, ротацию или перевод на тыловые должности. Авторы инициативы предлагают смягчить подход к ответственности за самовольное оставление воинской части для мобилизованных фронтовиков.

Принятие законопроекта может создать механизм для урегулирования статуса значительного количества военнослужащих, которые сейчас находятся в розыске из-за дел о СЗЧ.

В то же время реализация новых норм потребует оперативного обновления подзаконной базы: Кабинет Министров должен в течение месяца привести свои нормативные акты в соответствие с изменениями, чтобы система применения испытательных сроков работала без процедурных коллизий.

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Публикации

Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

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