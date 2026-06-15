Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

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Статистика СЗЧ в Україні досягла рекордних позначок — понад 255 тисяч проваджень станом на кінець 2025 року. Як вже повідомляла «Судово-юридична газета» до Верховної Ради внесли законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо врахування пом’якшувальних обставин при застосуванні покарання за самовільне залишення військової частини по відношенню до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, пов’язаних із захистом України».

Ініціатива, викладена в проєкті № 15328 пропонує дозволити судам застосовувати статтю 75 КК (іспитовий термін) до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

Автор законопроєкту пропонує відійти від безальтернативного позбавлення волі для певної категорії військовослужбовців, визнаючи, що державна система не здатна відправляти за ґрати таку кількість громадян, особливо тих, хто ризикував життям на передовій.

В обґрунтуванні законопроєкту зазначається, що від початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано близько 255 тисяч випадків самовільного залишення військової частини та понад 56,2 тисячі випадків дезертирства.

Автор законодавчої ініціативи пов’язує такі показники з низкою постійних проблем, зокрема із застосуванням примусових методів під час мобілізації, зневажливим ставленням окремих командирів до підлеглих, а також психологічним виснаженням військовослужбовців, які тривалий час не мають можливості звільнитися зі служби або перевестися на тилові посади. За його словами, саме ці фактори нерідко стають причинами залишення військовослужбовцями місця служби.

Зміни до статті 75 КК

Наразі стаття 75 Кримінального кодексу забороняє звільнення від відбування покарання з випробуванням для осіб, які вчинили злочини за статтями 403, 405, 407, 408 та 429 в умовах воєнного стану.

Проєкт пропонує виключити статтю 407 із цього переліку заборон. Це означає, що суд отримає право призначати іспитовий термін замість реального ув'язнення за самовільне залишення частини, враховуючи особу винного та обставини справи.

Як пропонують змінити відповідальність за СЗЧ

Законопроєкт пропонує диференціювати відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) залежно від підстав проходження військової служби.

Для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, покарання за СЗЧ в умовах воєнного стану тривалістю понад три доби пропонується залишити без змін. Відповідно до ч. 5 ст. 407 КК України їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Водночас для мобілізованих військовослужбовців, які не проходять службу за контрактом та брали участь у бойових діях, передбачено більш м’який підхід.

Зокрема, в умовах особливого періоду (крім воєнного стану) за СЗЧ пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 3 років із обов’язковим застосуванням ст. 75 КК України, яка дозволяє звільнення від відбування покарання з випробуванням.

У разі вчинення такого правопорушення в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці покарання для цієї категорії військовослужбовців становитиме від 2 до 3 років позбавлення волі. При цьому також передбачається обов’язкове застосування випробувального терміну за умови, що особа брала участь у бойових діях.

Юридичні наслідки та потенційний вплив законопроєкту

Автор законопроєкту зазначає, що документ не претендує на абсолютну юридичну досконалість, однак покликаний започаткувати фахову дискусію щодо підходів до відповідальності за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

З точки зору правового регулювання, участь військовослужбовця у бойових діях фактично стає ключовою обставиною, яка дозволяє застосовувати більш м’який підхід до покарання та уникнути реального відбування покарання у місцях позбавлення волі.

Крім того, для мобілізованих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, пропонується істотно знизити максимальний строк покарання за СЗЧ в умовах воєнного стану — з нинішніх 10 років позбавлення волі до 3 років із можливістю застосування випробувального терміну.

В обґрунтуванні законопроєкту також зазначається, що запропоновані зміни можуть сприяти зниженню соціальної напруги навколо питань мобілізації та відповідальності військовослужбовців, а також врахувати особливості проходження служби особами, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

Законопроєкт спрямований на захист військовослужбовців, які безпосередньо брали участь у бойових діях, але тривалий час не мали можливості отримати відпочинок, ротацію або переведення на тилові посади. Автори ініціативи пропонують пом’якшити підхід до відповідальності за самовільне залишення військової частини для мобілізованих фронтовиків.

Ухвалення законопроєкту може створити механізм для врегулювання статусу значної кількості військовослужбовців, які нині перебувають у розшуку через справи про СЗЧ. Водночас реалізація нових норм потребуватиме оперативного оновлення підзаконної бази: Кабінет Міністрів має протягом місяця привести свої нормативні акти у відповідність до змін, щоб система застосування випробувальних строків працювала без процедурних колізій.

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