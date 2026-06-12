Для частини військових можуть запровадити умовне покарання за СЗЧ замість ув’язнення

Мобілізовані учасники бойових дій можуть отримати право на звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах про СЗЧ.

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В Україні можуть переглянути підхід до покарання за самовільне залишення військової частини для окремих категорій військовослужбовців.

Нова законодавча ініціатива передбачає можливість застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням до мобілізованих військових, які брали участь у бойових діях, пов’язаних із захистом України. Водночас для контрактників пропонується зберегти чинні підходи до кримінальної відповідальності.

Ініціатива пояснюється значною кількістю кримінальних проваджень щодо СЗЧ та необхідністю враховувати бойовий досвід військових, які брали участь у захисті України.

Так, до Верховної Ради внесли законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо врахування пом’якшувальних обставин при застосуванні покарання за самовільне залишення військової частини по відношенню до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, пов’язаних із захистом України».

Законопроєктом пропонується змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби та передбачити можливість застосування умовного покарання для окремої категорії військовослужбовців.

Які зміни пропонують до статті 75 Кримінального кодексу

Однією з ключових змін є коригування статті 75 Кримінального кодексу України, яка регулює звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Наразі така можливість не застосовується, зокрема, до злочинів, передбачених статтею 407 КК України. Законопроєктом пропонується виключити статтю 407 із цього переліку, що відкриє можливість застосування умовного покарання у відповідних випадках.

Як пропонують змінити статтю 407 КК України

Документом передбачено викласти статтю 407 Кримінального кодексу у новій редакції.

При цьому основні санкції за самовільне залишення військової частини залежно від тривалості відсутності залишаються загалом незмінними.

Зокрема:

для військовослужбовців базової військової служби за відсутність понад три доби, але не більше місяця — тримання у дисциплінарному батальйоні до двох років або позбавлення волі до трьох років;

для інших військовослужбовців за відсутність понад десять діб, але не більше місяця, або за повторне порушення протягом року — штраф, службове обмеження або позбавлення волі до трьох років;

за відсутність понад один місяць — позбавлення волі від двох до п’яти років.

Також у статті пропонується замінити термін «військовослужбовець строкової служби» на «військовослужбовець базової військової служби».

Для контрактників і мобілізованих пропонують різні правила

Законопроєкт фактично розділяє відповідальність за СЗЧ для контрактників та військовослужбовців, які проходять службу не за контрактом.

Для військовослужбовців за контрактом пропонується залишити чинний підхід до покарання.

Так, за СЗЧ або нез’явлення на службу тривалістю понад три доби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, передбачатиметься позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За СЗЧ у бойовій обстановці або в умовах воєнного стану контрактникам, як і зараз, загрожуватиме позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Що пропонують для мобілізованих учасників бойових дій

Ключова новація законопроєкту стосується військовослужбовців, які проходять службу не за контрактом та брали участь у бойових діях, пов’язаних із захистом України.

Для них пропонується передбачити можливість застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України.

Зокрема, за самовільне залишення військової частини або нез’явлення на службу тривалістю понад три доби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі від одного до трьох років із застосуванням випробування.

У разі вчинення таких дій у бойовій обстановці або в умовах воєнного стану пропонується передбачити позбавлення волі від двох до трьох років із застосуванням звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Таким чином, мобілізовані військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, зможуть претендувати на умовне покарання навіть у випадках, коли наразі законом передбачено реальне позбавлення волі.

Чому пропонують змінити підхід до покарання

Станом на жовтень 2025 року за час повномасштабної агресії РФ проти України було відкрито 311 тисяч 327 кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини та дезертирства.

Із них близько 255 тисяч проваджень стосувалися СЗЧ, а близько 56,2 тисячі — дезертирства.

Значна частина таких випадків стосується військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, ризикували життям та здоров’ям, але через виснаження або інші обставини не змогли продовжувати службу.

Яка мета законопроєкту

Метою законодавчої ініціативи є зміна підходу до застосування покарання за самовільне залишення військової частини щодо громадян, які брали участь у бойових діях, пов’язаних із захистом України.

Для цього пропонується розмежувати підходи до відповідальності контрактників та мобілізованих військовослужбовців і надати судам можливість застосовувати механізм звільнення від відбування покарання з випробуванням до мобілізованих учасників бойових дій.

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