Чи потрібно ставити дитину в чергу до садочка відразу після народження: як не втратити місце

Батькам варто знати, коли реєструвати дитину, як перевіряти статус заявки та що робити, якщо місць у бажаному садочку не вистачає.

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Для багатьох батьків питання оформлення дитини до дитячого садочка постає задовго до того, як малюк досягає дошкільного віку. Через обмежену кількість місць у закладах дошкільної освіти та значний попит у багатьох громадах потрапити до бажаного садочка не завжди просто. Саме тому батькам варто заздалегідь знати, як працює електронна черга, коли потрібно реєструвати дитину, які документи готувати для зарахування та які категорії дітей мають право на першочергове влаштування. Розглянемо основні правила на прикладі порядку, який діє у Вінницькій міській територіальній громаді.

Чому питання черги до дитячого садочка залишається актуальним

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», держава має забезпечувати доступність дошкільної освіти для дітей. Водночас на практиці кількість місць у багатьох закладах дошкільної освіти є обмеженою, а кількість охочих потрапити до окремих садочків часто перевищує можливості закладів.

Через це частина дітей під час реєстрації потрапляє поза межі основної черги, а батькам доводиться очікувати на появу вільних місць або обирати інший заклад.

Як працює електронна черга до дитячого садочка

Раніше для запису дитини до садочка батькам потрібно було особисто звертатися до керівництва закладу, дізнаватися про наявність місць та подавати заяву.

Наразі в більшості громад діє електронна система реєстрації. Її головна перевага полягає в тому, що батьки можуть відстежувати рух черги онлайн та бачити порядковий номер дитини серед кандидатів на зарахування.

Для реєстрації у Вінниці необхідно:

обрати заклад дошкільної освіти;

ознайомитися з прогнозованою кількістю місць у вибраному садочку;

підготувати свідоцтво про народження дитини;

заповнити електронну заявку через відповідний сервіс міської ради.

Після успішного внесення даних заявка отримує статус «Зареєстровано у черзі».

Важливо, що наявність реєстрації в електронній черзі є обов'язковою умовою для подальшого зарахування дитини до закладу дошкільної освіти.

Як перевірити статус заявки

Батьки можуть самостійно перевіряти статус своєї заявки за серією та номером свідоцтва про народження дитини.

Якщо статус змінюється на «Є можливість зарахування в ДНЗ», про це додатково повідомляють на електронну пошту, зазначену під час реєстрації.

Після отримання такого повідомлення батьки мають протягом 30 днів подати необхідні документи до закладу освіти. Якщо цього не зробити, місце в черзі може бути автоматично анульоване.

З якого віку дитину можуть зарахувати до садочка

Мінімальний вік для зарахування до дитячого садочка становить 1 рік і 6 місяців станом на 1 вересня року, в якому планується вступ.

Саме тому батькам варто враховувати вік дитини під час вибору року зарахування та подання заявки.

Які документи потрібні для зарахування до дитячого садочка

Для оформлення дитини до закладу дошкільної освіти необхідно подати:

довідку сімейного лікаря про можливість відвідування закладу дошкільної освіти;

довідку про епідеміологічне оточення (дійсна протягом трьох днів);

копію форми №063/о «Карта профілактичних щеплень», засвідчену сімейним лікарем;

оригінал та копію свідоцтва про народження дитини;

реєстраційну картку із системи електронної черги про можливість зарахування;

довідку про місце реєстрації дитини;

заяву про зарахування.

Для зарахування до санаторних, спеціальних або інклюзивних груп додатково можуть знадобитися:

висновок інклюзивно-ресурсного центру;

документи лікувально-консультативної комісії;

довідка протитуберкульозного диспансеру;

направлення органу управління освітою.

Хто має право на першочергове зарахування

Діти внутрішньо переміщених осіб

Першочергово можуть зараховуватися діти сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та інших регіонів України внаслідок вимушеного переселення.

Діти військовослужбовців та правоохоронців

Першочергове право на зарахування також передбачене для дітей військовослужбовців та правоохоронців за наявності документів, які підтверджують проходження служби у визначених законодавством випадках.

Для інших категорій військовослужбовців можуть застосовуватися окремі квоти під час комплектування груп.

Що робити, якщо батьки вирішили змінити садочок

Якщо після реєстрації батьки вирішили обрати інший заклад дошкільної освіти, необхідно спочатку скасувати попередню заявку в електронному реєстрі.

Лише після видалення чинної заявки можна повторно зареєструвати дитину до іншого садочка.

Що означає бути поза основною чергою

Нерідко трапляється ситуація, коли дитина перебуває в черзі, наприклад, під номером 84, тоді як заклад планує набрати лише 75 дітей відповідної вікової категорії.

У такому разі дитина вважається такою, що перебуває поза основною чергою до конкретного садочка. Водночас це не означає, що вона залишиться без місця в закладі дошкільної освіти.

Батькам можуть запропонувати інший дитячий садочок, де є вільні місця, з урахуванням обраного мікрорайону проживання.

Чи потрібно ставати в чергу відразу після народження дитини

Закон не зобов'язує батьків реєструвати дитину до садочка одразу після народження. Проте через високий попит на місця у багатьох закладах рання реєстрація може суттєво підвищити шанси на своєчасне зарахування до бажаного дитячого садочка.

Саме тому багато батьків подають заявку до електронної черги вже в перші місяці після отримання свідоцтва про народження дитини. Це дозволяє зайняти вищу позицію в черзі та зменшити ризик того, що до моменту вступу вільних місць у потрібному закладі не залишиться.

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