Нужно ли ставить ребенка в очередь в детский сад сразу после рождения: как не потерять место

Родителям стоит знать, когда регистрировать ребенка, как проверять статус заявки и что делать, если мест в желаемом детском саду не хватает.

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Для многих родителей вопрос оформления ребенка в детский сад возникает задолго до того, как малыш достигает дошкольного возраста. Из-за ограниченного количества мест в учреждениях дошкольного образования и значительного спроса во многих общинах попасть в желаемый детский сад удается не всегда просто. Именно поэтому родителям стоит заранее знать, как работает электронная очередь, когда нужно регистрировать ребенка, какие документы готовить для зачисления и какие категории детей имеют право на первоочередное устройство. Рассмотрим основные правила на примере порядка, действующего в Винницкой городской территориальной общине.

Почему вопрос очереди в детский сад остается актуальным

В соответствии с Законом Украины «О дошкольном образовании», государство должно обеспечивать доступность дошкольного образования для детей. В то же время на практике количество мест во многих учреждениях дошкольного образования ограничено, а количество желающих попасть в отдельные детские сады часто превышает возможности учреждений.

Из-за этого часть детей при регистрации оказывается за пределами основной очереди, а родителям приходится ждать появления свободных мест или выбирать другое учреждение.

Как работает электронная очередь в детский сад

Ранее для записи ребенка в детский сад родителям необходимо было лично обращаться к руководству учреждения, узнавать о наличии мест и подавать заявление.

В настоящее время в большинстве общин действует электронная система регистрации. Ее главное преимущество заключается в том, что родители могут отслеживать движение очереди онлайн и видеть порядковый номер ребенка среди кандидатов на зачисление.

Для регистрации в Виннице необходимо:

выбрать учреждение дошкольного образования;

ознакомиться с прогнозируемым количеством мест в выбранном детском саду;

подготовить свидетельство о рождении ребенка;

заполнить электронную заявку через соответствующий сервис городского совета.

После успешного внесения данных заявка получает статус «Зарегистрировано в очереди».

Важно, что наличие регистрации в электронной очереди является обязательным условием для дальнейшего зачисления ребенка в учреждение дошкольного образования.

Как проверить статус заявки

Родители могут самостоятельно проверять статус своей заявки по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка.

Если статус изменяется на «Есть возможность зачисления в ДУЗ», об этом дополнительно уведомляют по электронной почте, указанной при регистрации.

После получения такого уведомления родители должны в течение 30 дней подать необходимые документы в учреждение образования. Если этого не сделать, место в очереди может быть автоматически аннулировано.

С какого возраста ребенка могут зачислить в детский сад

Минимальный возраст для зачисления в детский сад составляет 1 год и 6 месяцев по состоянию на 1 сентября года, в котором планируется поступление.

Именно поэтому родителям стоит учитывать возраст ребенка при выборе года зачисления и подаче заявки.

Какие документы нужны для зачисления в детский сад

Для оформления ребенка в учреждение дошкольного образования необходимо подать:

справку семейного врача о возможности посещения учреждения дошкольного образования;

справку об эпидемиологическом окружении (действительна в течение трех дней);

копию формы №063/о «Карта профилактических прививок», заверенную семейным врачом;

оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;

регистрационную карточку из системы электронной очереди о возможности зачисления;

справку о месте регистрации ребенка;

заявление о зачислении.

Для зачисления в санаторные, специальные или инклюзивные группы дополнительно могут понадобиться:

заключение инклюзивно-ресурсного центра;

документы лечебно-консультативной комиссии;

справка противотуберкулезного диспансера;

направление органа управления образованием.

Кто имеет право на первоочередное зачисление

Дети внутренне перемещенных лиц

В первоочередном порядке могут зачисляться дети семей, прибывших с территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и других регионов Украины вследствие вынужденного переселения.

Дети военнослужащих и правоохранителей

Первоочередное право на зачисление также предусмотрено для детей военнослужащих и правоохранителей при наличии документов, подтверждающих прохождение службы в определенных законодательством случаях.

Для других категорий военнослужащих могут применяться отдельные квоты при комплектовании групп.

Что делать, если родители решили сменить детский сад

Если после регистрации родители решили выбрать другое учреждение дошкольного образования, необходимо сначала отменить предыдущую заявку в электронном реестре.

Только после удаления действующей заявки можно повторно зарегистрировать ребенка в другой детский сад.

Что означает находиться вне основной очереди

Нередко возникает ситуация, когда ребенок находится в очереди, например, под номером 84, тогда как учреждение планирует набрать только 75 детей соответствующей возрастной категории.

В таком случае ребенок считается находящимся вне основной очереди в конкретный детский сад. Вместе с тем это не означает, что он останется без места в учреждении дошкольного образования.

Родителям могут предложить другой детский сад, где имеются свободные места, с учетом выбранного микрорайона проживания.

Нужно ли становиться в очередь сразу после рождения ребенка

Закон не обязывает родителей регистрировать ребенка в детский сад сразу после рождения. Однако из-за высокого спроса на места во многих учреждениях ранняя регистрация может существенно повысить шансы на своевременное зачисление в желаемый детский сад.

Именно поэтому многие родители подают заявку в электронную очередь уже в первые месяцы после получения свидетельства о рождении ребенка. Это позволяет занять более высокую позицию в очереди и уменьшить риск того, что к моменту поступления свободных мест в нужном учреждении не останется.

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