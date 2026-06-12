Для части военнослужащих могут ввести условное наказание за СЗЧ вместо лишения свободы

Мобилизованные участники боевых действий могут получить право на освобождение от отбывания наказания с испытанием по делам о СЗЧ.

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В Украине могут пересмотреть подход к наказанию за самовольное оставление воинской части для отдельных категорий военнослужащих.

Новая законодательная инициатива предусматривает возможность применения освобождения от отбывания наказания с испытанием к мобилизованным военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях, связанных с защитой Украины. В то же время для контрактников предлагается сохранить действующие подходы к уголовной ответственности.

Инициатива объясняется значительным количеством уголовных производств по фактам СЗЧ (самовольного оставления воинской части) и необходимостью учитывать боевой опыт военнослужащих, принимавших участие в защите Украины.

Так, в Верховную Раду внесли законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно учета смягчающих обстоятельств при применении наказания за самовольное оставление воинской части в отношении военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, связанных с защитой Украины».

Законопроектом предлагается изменить нормы Уголовного кодекса относительно ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы и предусмотреть возможность применения условного наказания для отдельной категории военнослужащих.

Какие изменения предлагают внести в статью 75 Уголовного кодекса

Одним из ключевых изменений является корректировка статьи 75 Уголовного кодекса Украины, регулирующей освобождение от отбывания наказания с испытанием.

В настоящее время такая возможность не применяется, в частности, к преступлениям, предусмотренным статьей 407 УК Украины. Законопроектом предлагается исключить статью 407 из этого перечня, что откроет возможность применения условного наказания в соответствующих случаях.

Как предлагают изменить статью 407 УК Украины

Документом предусмотрено изложить статью 407 Уголовного кодекса в новой редакции.

При этом основные санкции за самовольное оставление воинской части в зависимости от продолжительности отсутствия в целом остаются неизменными.

В частности:

для военнослужащих базовой военной службы за отсутствие более трех суток, но не более месяца — содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет либо лишение свободы на срок до трех лет;

для других военнослужащих за отсутствие более десяти суток, но не более месяца, либо за повторное нарушение в течение года — штраф, служебное ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет;

за отсутствие более одного месяца — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Также в статье предлагается заменить термин «военнослужащий срочной службы» на «военнослужащий базовой военной службы».

Для контрактников и мобилизованных предлагают разные правила

Законопроект фактически разделяет ответственность за СЗЧ для контрактников и военнослужащих, проходящих службу не по контракту.

Для военнослужащих по контракту предлагается сохранить действующий подход к наказанию.

Так, за СЗЧ или неявку на службу продолжительностью более трех суток в условиях особого периода, кроме военного положения, будет предусматриваться лишение свободы на срок от трех до семи лет.

За СЗЧ в боевой обстановке либо в условиях военного положения контрактникам, как и сейчас, будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Что предлагают для мобилизованных участников боевых действий

Ключевая новация законопроекта касается военнослужащих, которые проходят службу не по контракту и принимали участие в боевых действиях, связанных с защитой Украины.

Для них предлагается предусмотреть возможность применения освобождения от отбывания наказания с испытанием в соответствии со статьей 75 Уголовного кодекса Украины.

В частности, за самовольное оставление воинской части либо неявку на службу продолжительностью более трех суток в условиях особого периода, кроме военного положения, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет с применением испытания.

В случае совершения таких действий в боевой обстановке либо в условиях военного положения предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от двух до трех лет с применением освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Таким образом, мобилизованные военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, смогут претендовать на условное наказание даже в случаях, когда в настоящее время законом предусмотрено реальное лишение свободы.

Почему предлагают изменить подход к наказанию

По состоянию на октябрь 2025 года за время полномасштабной агрессии РФ против Украины было открыто 311 тысяч 327 уголовных производств по фактам СЗЧ и дезертирства.

Из них около 255 тысяч производств касались СЗЧ, а около 56,2 тысячи — дезертирства.

Значительная часть таких случаев касается военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, рисковали жизнью и здоровьем, но из-за истощения либо других обстоятельств не смогли продолжить службу.

Какова цель законопроекта

Целью законодательной инициативы является изменение подхода к применению наказания за самовольное оставление воинской части в отношении граждан, принимавших участие в боевых действиях, связанных с защитой Украины.

Для этого предлагается разграничить подходы к ответственности контрактников и мобилизованных военнослужащих и предоставить судам возможность применять механизм освобождения от отбывания наказания с испытанием к мобилизованным участникам боевых действий.

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